من الضاحية إلى الجنوب.. غارات جديدة وهذه آخر التطورات

شنّ العدو ، مساء الإثنين، سلسلة غارات استهدفت بلدات عدّة في والضاحية الجنوية.



وفي ما يلي قائمة بالمناطق التي استهدف الجيش الإسرائيلي اعتباراً من الساعة الـ6 مساء (تحديث مستمر):



- صريفا، جنوب



- الشهابية، جنوب لبنان، سقوط



- برج رحال، جنوب لبنان

-وادي العيون في اطراف بلدة بيت ليف - قضاء

-مبنى القرض الحسن في محلة السانت تريز -

- النميرية قضاء

-مبنى القرض الحسن بين العاقبية والبيسارية

-مجدل زون قضاء صور