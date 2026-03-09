عن البضائع والمحروقات.. ماذا أعلن وزير المالية؟

قال وزير المال إنّ "الحكومة مُجنّدة بكافة أفرادها للوقوف إلى جانب أهلنا لأنهم يحتاجون إلى الدعم".



وفي تصريح له من السراي الحكومي، اليوم الإثنين، تقدّم جابر بالتعازي من ذوي الذي سقطوا إبان الإعتداءات ، مشيراً إلى أن "الحكومة تعمل بكل أعضائها ليكون هناك تعاون على تأمين الاحتياجات".



وأكد جابر أن " بدورها تدعم مالياً كل الجهود المبذولة لتأمين احتياجات المواطنين"، مشيراً إلى أن "المساعي الأساسية تهدف إلى تأمين انسيابية دخول البضائع إلى البلاد لاسيما المحروقات والمواد الغذائية والأدوية".