من جعجع.. نداء إلى "رئيس الجمهورية ووزير الدفاع"!

صدر عن " " ، البيان التالي: "إن ما حدث في بلدة القليعة على حدودنا الجنوبية اليوم غير مقبول إطلاقاً، إذ إن عناصر من " " تسللوا إلى البلدة، ما تسبب بغارات إسرائيلية عليها أدت إلى الخراب والدمار وإلى استشهاد كاهن الرعية الأب بيار الراعي".





أضاف البيان: "إن أهالي القليعة، كما أهالي بلدات وقرى أخرى في الجنوب، لا يريدون أن تُدمَّر بلداتهم وأن يُستشهد أبناؤهم لتصحيح موازين القوى بين أميركا وإيران. لقد طلب أهالي هذه القرى مرات عدة، وعبر عدد من المرجعيات، من عدم السماح لعناصر مسلحة غير شرعية بالدخول إلى هذه القرى، خصوصاً بعد قرار الأخير في 2 آذار 2026، ولكن حتى اللحظة لم يقم الجيش بما عليه، وأكبر دليل على ذلك ما حصل اليوم في القليعة".





ختم البيان: "إن الجيش اللبناني مدعو إلى الحفاظ على البلدات والقرى التي تريد الحفاظ على نفسها، ولا يرغب أهلها في الانجرار إلى حرب عبثية لا مصلحة للبنان ولا للبنانيين فيها. أتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية، وإلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع، كي يطلبوا من الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم في كنف دولة تحميهم".



