عون يهاجم السلطة: "انقلاب على النصوص وإرادة اللبنانيين"

كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "يحدث فقط في ، أن حكومة 'اللاقرار' والسلطة التشريعية اتخذتا معاً 'قرار' الانقلاب على كل النصوص وعلى إرادة اللبنانيين، والتمديد لولايتيهما ولنهج 'اللاقرار' في كل المفصلية الأخرى في مسيرة الوطن وحياة المواطنين".

Advertisement