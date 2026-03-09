تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

نداء أوروبيّ يخصّ لبنان: على إسرائيل وقف عملياتها!

Lebanon 24
09-03-2026 | 13:20
نداء أوروبيّ يخصّ لبنان: على إسرائيل وقف عملياتها!
نداء أوروبيّ يخصّ لبنان: على إسرائيل وقف عملياتها! photos 0
قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن على إسرائيل وقف عملياتها في لبنان، مشيرة إلى أن "الدبلوماسية توفر أفضل فرصة لمنع لبنان من الانزلاق إلى الفوضى".
 
 
وفي بيان لها، قالت كالاس إنَّ "قرار حزب الله مهاجمة إسرائيل دعماً لإيران، يُعرّض المنطقة بأسرها للخطر ويضيف بعداً مميتاً"، مؤكدة أنه "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي".


وأضافت: "في الوقت نفسه، كان ردّ إسرائيل قاسياً، ويتسبب ردها في نزوح جماعي ويزيد من زعزعة استقرار الوضع الهش، فيما يجب احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه".
 
 
 
 
