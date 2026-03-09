نداء أوروبيّ يخصّ لبنان: على إسرائيل وقف عملياتها!

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في ، اليوم الاثنين، إن على وقف عملياتها في ، مشيرة إلى أن "الدبلوماسية توفر أفضل فرصة لمنع لبنان من الانزلاق إلى الفوضى".



وفي بيان لها، قالت كالاس إنَّ "قرار مهاجمة إسرائيل دعماً لإيران، يُعرّض المنطقة بأسرها للخطر ويضيف بعداً مميتاً"، مؤكدة أنه "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي".





وأضافت: "في الوقت نفسه، كان ردّ إسرائيل قاسياً، ويتسبب ردها في نزوح جماعي ويزيد من زعزعة استقرار الوضع الهش، فيما يجب احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه".