بالصورة... انذار إسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدة الجنوبية

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي السابق أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "إنذار عاجل إلى سكان مزرعة العاقبية. سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".



تابع: "نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر. البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".





Advertisement