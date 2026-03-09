تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
بالصورة... انذار إسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدة الجنوبية
Lebanon 24
09-03-2026
|
13:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي السابق
افيخاي
أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "إنذار عاجل إلى سكان مزرعة العاقبية. سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى
الزمني
القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".
تابع: "نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها
حزب الله
فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر. البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".
