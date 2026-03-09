باسيل: تبقى كلمات الأب بيار محفورة في أذهاننا

كتب رئيس " الوطنيّ الحرّ" النائب باسيل عبر حسابه على منصة "إكس": "استشهد اليوم كاهن رعية الأب الذي صمد في قريته مع أبناء رعيته رافضًا ترك أرضه وكنيسته، كما استشهد الكثير من قديسينا رافضين التخلي عن الشهادة للحق".



أضاف: "تبقى كلمات الأب بيار محفورة في أذهاننا، وتحفّزنا لنبقى كما دائمًا ننطق بالحقيقة ونشهد للحق ونتمسك بوطننا ".

