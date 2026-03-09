بعد غارة إسرائيلية.. طلبٌ لإخلاء علما الشعب الحدودية

أفادت المعلومات بأن قوات "اليونيفيل" أبلغت أهالي وسكان بلدة - ، بضرورة إخلاء البلدة يوم غدٍ عند الساعة الـ9 صباحاً.

وذكرت المعلومات أنَّ قسماً من الأهالي رفضوا الإخلاء في وقت مسبق وبقوا في البلدة.

وكانت علما الشعب شهدت استهدافاً إسرائيلية مؤخراً، أسفر عن استشهاد أحد الأشخاص داخل أرضه.

وإثر تلك الحادثة، تم الحديث عن بلاغ من "اليونيفيل" للسكان بضرورة الإخلاء.