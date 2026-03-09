ماكرون: الهدف الأول لفرنسا هو حماية رعاياها في الشرق الأوسط

أعلن ، من على متن حاملة الطائرات ديغول، أن بلاده ستنشر حاملتي مروحيات إلى جانب فرقاطات عسكرية في منطقة ، في ظلّ التصعيد المتسارع الذي تشهده المنطقة.



وأكد ماكرون أن الهدف الأول لفرنسا هو حماية رعاياها في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ساعدت بالفعل عدداً من مواطنيها في المنطقة على العودة إلى .





وأضاف أن بلاده تمتلك القدرة على إرسال قواتها إلى مختلف المناطق عند الحاجة، لافتاً إلى العمل على مهمة متعددة الدول لتأمين حركة الملاحة في متى سمحت الظروف بذلك.

