الجيش الاسرائيلي لسكان بلدة الأنصارية: إخلوا منازلكم فورًا

وجّه الجيش إنذارًا عاجلًا إلى سكان بلدة الأنصارية في ، داعيًا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورًا والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن ألف متر.



وأوضح في بيان أنّ ما وصفه بـ”أنشطة حزب الله” تدفعه إلى العمل ضدها بقوة، مشيرًا إلى أنّه لا ينوي المساس بالمدنيين. كما حذّر من أنّ أي شخص يتواجد بالقرب من عناصر الحزب أو منشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.

Advertisement