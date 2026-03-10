الجيش الإسرائيلي: نفّذنا موجة جديدة من الهجمات على القرض الحسن

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر منصة أكس أن "جيش الدفاع نفّذ موجة جديدة من الهجمات على ممتلكات جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله".
#عاجل 🔸جيش الدفاع أنجز موجة غارات إضافية ضد ممتلكات جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله الإرهابي: نحو 30 مرفق تابع للجمعية استُهدفت خلال الأسبوع المنصرم
🔸انجزت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أمس سلسلة غارات إضافية استهدفت أصولًا ومستودعات أموال تابعة لجمعية القرض الحسن التي… pic.twitter.com/kshREk3vUB
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 10, 2026
