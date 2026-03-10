بيان إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبيّة: قوموا باخلاء بيوتكم فوراً

وجّه الجيش الإسرائيليّ بياناً عاجلاً إلى سكان في القري التالية: أرنون، ، الشرقية، زوطر الغربية".



وقال الجيش الإسرائيليّ: "نشاطات " " تجبر الجيش على العمل ضده بقوة. الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم وبعائلاتكم. نكرر مناشدتنا لكم وحرصًا على سلامتكم بضرورة اخلاء منازلكم فوراً والتوجه إلى منطقة شمال . كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. أي منزل يستخدمه حزب الله لأغراض العسكرية قد يكون عرضة للاستهداف. انقذوا حياتكم وقوموا باخلاء بيوتكم فورًا".

