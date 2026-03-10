تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بيان إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبيّة: قوموا باخلاء بيوتكم فوراً
Lebanon 24
10-03-2026
|
11:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه الجيش الإسرائيليّ بياناً عاجلاً إلى سكان
جنوب لبنان
في القري التالية: أرنون،
يحمر
،
زوطر
الشرقية، زوطر الغربية".
وقال الجيش الإسرائيليّ: "نشاطات "
حزب الله
" تجبر الجيش
الإسرائيلي
على العمل ضده بقوة. الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم وبعائلاتكم. نكرر مناشدتنا لكم وحرصًا على سلامتكم بضرورة اخلاء منازلكم فوراً والتوجه إلى منطقة شمال
النبطية
. كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. أي منزل يستخدمه حزب الله لأغراض العسكرية قد يكون عرضة للاستهداف. انقذوا حياتكم وقوموا باخلاء بيوتكم فورًا".
