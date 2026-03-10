غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء

أعلنت وزيرة حنين السيّد مساء اليوم الثلاثاء من السراي الحكومي، تفعيل برنامج البدل النقدي لذوي الإعاقة، حيث سيبدأ من دفع 100دولار لـ6 آلاف عائلة نازحة تحتوي على فرد من ذوي الإعاقة، مع توسيع العدد تدريجيًا لاحقًا.



كما أكدت أن توزيع 100 ألف وجبة ساخنة سيبدأ يوميًا في كل مركز إيواء اعتبارًا من الغد الأربعاء.

وأشارت إلى أنّه سيتم تقديم موعد دفع المساعدات المقررة لجميع المستفيدين الأساسيين من البرنامج (نحو 34 ألف مستفيد) لتبدأ من الغد بدلاً من الأسبوع المقبل.