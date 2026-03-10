الدفاع المدني يتسلم 5 سيارات إسعاف مقدمة من العراق عبر وزارة الصحة

تسلم للدفاع المدني عماد خريش من العامة ركان ناصر الدين، هبة عبارة عن خمس سيارات إسعاف مجهزة بالكامل مقدمة من لصالح ، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة، في بئر حسن، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين بالملف الصحي والإغاثي.

وتحدث وزير الصحة عن "أهمية هذا الدعم، في ظل الظروف الراهنة"، مؤكدا أن "هذه الآليات ستشكل إضافة نوعية لأسطول الدفاع المدني، مما يساهم في تسريع وتيرة الاستجابة الميدانية وإنقاذ الأرواح في مختلف المحافظات ".

، شكر خريش لـ" "، مثمنا "الدعم الذي تقدمه جمهورية العراق إلى والدفاع المدني اللبناني"، ومؤكدا أن "سيارات الإسعاف ستوضع في الخدمة فورا لتعزيز جهوزية فرق الدفاع المدني ورفع مستوى الاستجابة للحالات الطارئة، لا سيما في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها البلاد".

وأشارت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في للدفاع المدني إلى أن "هذه الخطوة تندرج في إطار تكامل الجهود بين القطاع الصحي والأجهزة الإسعافية والإغاثية لخدمة المواطنين وإنقاذ الأرواح".