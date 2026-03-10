تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

الدفاع المدني يتسلم 5 سيارات إسعاف مقدمة من العراق عبر وزارة الصحة

Lebanon 24
10-03-2026 | 12:50
تسلم المدير العام للدفاع المدني عماد خريش من وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، هبة عبارة عن خمس سيارات إسعاف مجهزة بالكامل مقدمة من جمهورية العراق لصالح المديرية العامة للدفاع المدني، وذلك خلال لقاء عقد في مبنى الوزارة، في بئر حسن، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين بالملف الصحي والإغاثي.

وتحدث وزير الصحة عن "أهمية هذا الدعم، في ظل الظروف الراهنة"، مؤكدا أن "هذه الآليات ستشكل إضافة نوعية لأسطول الدفاع المدني، مما يساهم في تسريع وتيرة الاستجابة الميدانية وإنقاذ الأرواح في مختلف المحافظات اللبنانية".

من جهته، شكر خريش لـ"وزارة الصحة العامة هذه المبادرة"، مثمنا "الدعم الذي تقدمه جمهورية العراق إلى لبنان والدفاع المدني اللبناني"، ومؤكدا أن "سيارات الإسعاف ستوضع في الخدمة فورا لتعزيز جهوزية فرق الدفاع المدني ورفع مستوى الاستجابة للحالات الطارئة، لا سيما في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها البلاد".

وأشارت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني إلى أن "هذه الخطوة تندرج في إطار تكامل الجهود بين القطاع الصحي والأجهزة الإسعافية والإغاثية لخدمة المواطنين وإنقاذ الأرواح".

