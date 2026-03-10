تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

التقدمي يرحب بإقفال ملف مختطفات السويداء ويدعو لوقف الاستثمار السياسي

Lebanon 24
10-03-2026 | 12:53
A-
A+
التقدمي يرحب بإقفال ملف مختطفات السويداء ويدعو لوقف الاستثمار السياسي
التقدمي يرحب بإقفال ملف مختطفات السويداء ويدعو لوقف الاستثمار السياسي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بياناً أعلنت فيه ترحيبها بإقفال ملف نساء السويداء المخطوفات، مشيرة إلى أن الجهات التي ضخمت هذا الملف لأشهر أقرت بأن بعض الأسماء المتداولة لم تكن موجودة أساساً، وأن عدداً من الحالات كنّ في منازلهن أو لدى أقاربهن، بينما عادت أخريات أو جرى تحريرهن سابقاً.

وأوضح الحزب أنه كان قد توصل إلى هذه الخلاصة منذ مدة بعد متابعة جدية للملف عبر جهود سياسية وديبلوماسية شملت اتصالات مع السلطات في واشنطن، وأنقرة، وعمّان، والرياض، والدوحة، ودمشق، دون أن يُعلن عنها.

ودعا الحزب إلى وقف التحريض والاستثمار السياسي في القضايا الإنسانية، مؤكداً أنها لا يجوز أن تُحوّل إلى أدوات في الصراعات. وتعهد الحزب بالاستمرار في بذل الجهود لحماية أهل الجبل، والعمل على عودة جميع المغيبين قسراً إلى عائلاتهم، وإعادة الاستقرار إلى محافظة السويداء باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الوطن السوري.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
دعوة من التقدمي الاشتراكي للعودة عن قرار تحميل المواطنين أعباءً ضريبية
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جشي يرحّب بزيارة سلام إلى الجنوب ويدعو إلى استراتيجية وطنية لحماية لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ إجراءات واضحة وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العراقية ترحب بالتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي

حزب التقدم

السويداء

القضايا

واشنطن

السويد

الرياض

الدوحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
18:53 | 2026-03-10
Lebanon24
18:37 | 2026-03-10
Lebanon24
17:34 | 2026-03-10
Lebanon24
17:26 | 2026-03-10
Lebanon24
17:25 | 2026-03-10
Lebanon24
17:19 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24