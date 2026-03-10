عكار: 19 مركز إيواء و10 منها بلغت قدرتها الاستيعابية القصوى

أعلنت غرفة في ، في تقريرها اليومي الصادر يوم الثلاثاء 10 آذار 2026، أن العدد الإجمالي للنازحين المسجلين في المحافظة حتى الساعة السادسة مساءً بلغ 8101 فرداً، موزعين على 2167 عائلة.



وتتوزع هذه الأعداد بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في مختلف بلدات المحافظة وفق الآتي:



- خارج مراكز الإيواء: 1846 عائلة، تضم 7126 نازحاً.

- داخل مراكز الإيواء: 256 عائلة، تضم 975 نازحاً.



وبلغ عدد مراكز الإيواء في المحافظة 19 مركزاً، منها 10 مراكز بلغت قدرتها الاستيعابية القصوى. كما خصصت أرقام الهواتف (79/303470 - 79/303476) لتسهيل التواصل مع وأصحاب المصلحة المعنيين.





