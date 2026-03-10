تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

من الضاحية إلى الجنوب.. إسرائيل توسّع غاراتها وتوقع شهداء وجرحى

Lebanon 24
10-03-2026 | 13:18
من الضاحية إلى الجنوب.. إسرائيل توسّع غاراتها وتوقع شهداء وجرحى
واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم، اعتداءاته على لبنان، موسّعًا نطاق الاستهدافات بين الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى الجنوب، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، بينهم عسكريون ومسعفون ومدنيون، وسط غارات متتالية وقصف مدفعي وفوسفوري طال بلدات عدة.
بيروت

في الضاحية الجنوبية لبيروت، شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على حي الجاموس، فيما استهدفت غارة أخرى محيط مجمع سيد الشهداء من جهة أوتوستراد السيد هادي. كذلك، أدت الغارة التي استهدفت شارع بعجور قرب مجمع السجاد إلى تدمير مبنى، بينما طالت غارة ثانية مبنى في منطقة الجاموس مقابل باحة عاشوراء.

الجنوب
أما في الجنوب، فتوزعت الاعتداءات على عدد كبير من البلدات. فقد استهدف العدو أطراف كفرشوبا بالقذائف الفوسفورية وبقصف مدفعي، كما تعرضت منطقة رأس العريض في بلدة يحمر الشقيف لقصف مدفعي معادٍ، في حين سُجل قصف عنيف على البلدة نفسها، إلى جانب استهداف وادي حانين بالقذائف.

وفي برعشيت، استهدفت مسيّرة إسرائيلية البلدة قرب مبناها البلدي، كما استشهد الرقيب أول في الجيش خضر وفيق شقير في الغارة التي استهدفته قرب منزله في برعشيت.

واستهدفت غارة فريقًا تابعًا لجمعية الرسالة في دير إنطار، ما أدى إلى إصابة أربعة مسعفين، بينما شنّت مسيّرة غارة على مدينة بنت جبيل، وأخرى على بلدة الطيبة. كما سُجلت غارتان على سهل القليلة، وغارة على الجرمق، وأخرى على بيت ياحون، فضلاً عن غارات على نبطية الفوقا، جبشيت، مجدل سلم، وحناوية.

وفي عدلون، أسفرت غارة عن إصابات مدنية، بينما أدت الغارة على حناوية إلى سقوط شهيدين. كذلك، أغار الطيران المسيّر على سيارة في بلدة قانا، كما استهدفت مسيّرات منزلًا في شبعا، ودراجتين ناريتين في قانا. وسُجل أيضًا استهداف لدراجة نارية في بلدة صديقين.
 وفي تطور آخر، سقط صاروخ إسرائيلي كبير جدًا في بلدة أنصارية من دون أن ينفجر، فيما أفيد عن شهداء في ضربة أبو الأسود.
 
كما شن العدو غارة على الدوير.
 

570 شهيدا
في السياق، أصدرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، تقريرها اليومي، الذي أفاد بأن "العدد الإجمالي للنازحين المسجلين ذاتيا في مراكز الإيواء بلغ 759300 والعدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 122600، والعدد الإجمالي للعائلات النازحة: 31500".

وأوضحت أن "حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 570 و1444 جريحا"
