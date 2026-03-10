تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

من الخيام إلى حيفا.. "حزب الله" يعلن سلسلة استهدافات ردًّا على غارات إسرائيل

Lebanon 24
10-03-2026 | 13:41
من الخيام إلى حيفا.. حزب الله يعلن سلسلة استهدافات ردًّا على غارات إسرائيل
من الخيام إلى حيفا.. حزب الله يعلن سلسلة استهدافات ردًّا على غارات إسرائيل photos 0
أعلن حزب الله، في بيانات متتالية مساء الثلاثاء 10 آذار 2026، تنفيذ سلسلة عمليات استهداف قال إنها جاءت ردًّا على "العدوان الإسرائيلي المجرم" الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية والضاحية الجنوبية لبيروت.

ووفق البيانات، استهدف عند الساعة الثالثة بعد الظهر تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع الحمامص المستحدث جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخية، كما استهدف في التوقيت نفسه تجمّعًا آخر في وادي العصافير جنوب الخيام، إلى جانب استهداف تجمّع جنود شرق معتقل الخيام بصلية صاروخية.

وفي وقت لاحق، أعلن الحزب تنفيذ هجوم جديد عند الساعة 5:40 عصرًا مستهدفًا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في وادي العصافير جنوب مدينة الخيام للمرة الثانية بصلية صاروخية.

وعند الساعة 5:45 عصرًا، أعلن حزب الله استهداف تجمّع آليات وجنود للجيش الإسرائيلي في خلّة المحافر في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية صاروخية، كما أعلن في التوقيت نفسه استهداف موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية.

وفي إطار العمليات نفسها، قال الحزب إنه استهدف عند الساعة 6:45 مساءً مربض مدفعية في مستوطنة سعسع بصلية صاروخية.
 
كما استهدف شركة يوديفات للصناعات العسكريّة جنوب شرق عكا بصلية صاروخيّة.
