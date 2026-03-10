من الخيام إلى حيفا.. "حزب الله" يعلن سلسلة استهدافات ردًّا على غارات إسرائيل

أعلن ، في بيانات متتالية مساء الثلاثاء 10 آذار 2026، تنفيذ سلسلة عمليات استهداف قال إنها جاءت ردًّا على "العدوان المجرم" الذي طال عشرات المدن والبلدات والضاحية الجنوبية لبيروت.



ووفق البيانات، استهدف عند الساعة الثالثة بعد الظهر تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع الحمامص المستحدث جنوب مدينة بصلية صاروخية، كما استهدف في التوقيت نفسه تجمّعًا آخر في وادي العصافير جنوب الخيام، إلى جانب استهداف تجمّع جنود شرق معتقل الخيام بصلية صاروخية.



وفي وقت لاحق، أعلن الحزب تنفيذ هجوم جديد عند الساعة 5:40 عصرًا مستهدفًا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في وادي العصافير جنوب مدينة الخيام للمرة الثانية بصلية صاروخية.



وعند الساعة 5:45 عصرًا، أعلن حزب الله استهداف تجمّع آليات وجنود للجيش الإسرائيلي في خلّة المحافر في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية بصلية صاروخية، كما أعلن في التوقيت نفسه استهداف موقع مشمار للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية.



وفي إطار العمليات نفسها، قال الحزب إنه استهدف عند الساعة 6:45 مساءً مربض مدفعية في مستوطنة سعسع بصلية صاروخية.

كما استهدف شركة يوديفات للصناعات العسكريّة عكا بصلية صاروخيّة.