بو صعب يشيد بموقف عون الداعم للجيش ويستنكر الحملات التحريضية

أجرى مجلس النواب اتصالاً برئيس الجمهورية ، مثمناً "موقفه الداعم للجيش وقيادته"، ومثنياً على المواقف التي أطلقها خلال زيارته اليوم لقيادة الجيش، حيث أكد عون وقوفه "سداً منيعاً في وجه كل من يتطاول على أو كل من يحاول ضرب معنويات الجيش وقيادته".



كما أجرى اتصالاً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، معبراً عن تضامنه ومستنكراً "الحملة الممنهجة والهجمة غير البريئة على الجيش وقيادته".



وفي هذا السياق، أكد بو صعب أن "حملات البعض التحريضية بحق الجيش وقائده ما هي إلا محاولة بائسة لتسجيل مواقف سياسية خبيثة تؤدي إلى إضعاف المؤسسة العسكرية وانعكاسها سلباً على وحدة وسلامة أراضيه في أصعب ظرف تمر به البلاد".





