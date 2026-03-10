تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بو صعب يشيد بموقف عون الداعم للجيش ويستنكر الحملات التحريضية

Lebanon 24
10-03-2026 | 13:54
بو صعب يشيد بموقف عون الداعم للجيش ويستنكر الحملات التحريضية
أجرى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب اتصالاً برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، مثمناً "موقفه الداعم للجيش وقيادته"، ومثنياً على المواقف التي أطلقها خلال زيارته اليوم لقيادة الجيش، حيث أكد عون وقوفه "سداً منيعاً في وجه كل من يتطاول على المؤسسة العسكرية أو كل من يحاول ضرب معنويات الجيش وقيادته".

كما أجرى بو صعب اتصالاً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، معبراً عن تضامنه ومستنكراً "الحملة الممنهجة والهجمة غير البريئة على الجيش وقيادته".

وفي هذا السياق، أكد بو صعب أن "حملات البعض التحريضية بحق الجيش وقائده ما هي إلا محاولة بائسة لتسجيل مواقف سياسية خبيثة تؤدي إلى إضعاف المؤسسة العسكرية وانعكاسها سلباً على وحدة لبنان وسلامة أراضيه في أصعب ظرف تمر به البلاد".

