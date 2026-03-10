الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد قوة نصر في حزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر منصة أكس "القضاء على حسن سلامة قائد قوة وحدة نصر في حزب الله".
#عاجل 🔸في غارة ليلية دقيقة في جنوب لبنان: جيش الدفاع يؤكد القضاء على قائد وحدة نصر في حزب الله الإرهابي
🔸هاجم سلاح الجو امس الاول في منطقة جويا بجنوب لبنان وقضى على المدعو حسن سلامة قائد وحدة نصر في حزب الله الإرهابي.
🔸تولى سلامة منصب قائد الوحدة بعد القضاء على سلفه في… pic.twitter.com/MDTnl4tlCR
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 10, 2026
