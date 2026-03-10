تحذير من الجفاف: الليطاني تؤكد حرصها على استدامة الموارد المائية

أعلنت ، في بيان لها، أن مخزون بلغ بتاريخ 10 آذار 2026 نحو 90 مليون متر مكعب من المياه، من أصل سعتها الإجمالية البالغة 220 مليون متر مكعب، مما يؤكد أن الموسم المطري الحالي يُصنف ضمن السنوات الجافة مقارنة بالمعدلات الطبيعية.



وأشارت المصلحة إلى أنها رفعت إنتاج معامل الطاقة الكهرومائية التابعة لها بشكل استثنائي ولمدة محدودة، ليبلغ حوالي 40 ميغاواطاً، وذلك استجابةً لطلب وفي ظل أزمة الفيول الراهنة، بهدف المساهمة في تأمين التغذية الكهربائية للمرافق العامة الأساسية.



وأكدت المصلحة وضع كامل إمكاناتها التقنية والتشغيلية بتصرف مؤسسة ، في إطار التعاون بين المؤسسات العامة للمساعدة في تأمين الطاقة للمرافق الحيوية وللمواطنين، ضمن حدود الموارد المائية المتوافرة وحرصاً على استدامتها.







