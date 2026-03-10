تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تحذير من الجفاف: الليطاني تؤكد حرصها على استدامة الموارد المائية

Lebanon 24
10-03-2026 | 14:01
تحذير من الجفاف: الليطاني تؤكد حرصها على استدامة الموارد المائية
تحذير من الجفاف: الليطاني تؤكد حرصها على استدامة الموارد المائية photos 0
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان لها، أن مخزون بحيرة القرعون بلغ بتاريخ 10 آذار 2026 نحو 90 مليون متر مكعب من المياه، من أصل سعتها الإجمالية البالغة 220 مليون متر مكعب، مما يؤكد أن الموسم المطري الحالي يُصنف ضمن السنوات الجافة مقارنة بالمعدلات الطبيعية.

وأشارت المصلحة إلى أنها رفعت إنتاج معامل الطاقة الكهرومائية التابعة لها بشكل استثنائي ولمدة محدودة، ليبلغ حوالي 40 ميغاواطاً، وذلك استجابةً لطلب مؤسسة كهرباء لبنان وفي ظل أزمة الفيول الراهنة، بهدف المساهمة في تأمين التغذية الكهربائية للمرافق العامة الأساسية.

وأكدت المصلحة وضع كامل إمكاناتها التقنية والتشغيلية بتصرف مؤسسة كهرباء لبنان، في إطار التعاون بين المؤسسات العامة للمساعدة في تأمين الطاقة للمرافق الحيوية وللمواطنين، ضمن حدود الموارد المائية المتوافرة وحرصاً على استدامتها.


المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

مؤسسة كهرباء لبنان

بحيرة القرعون

كهرباء لبنان

نهر الليطاني

الليطاني

ون بين

