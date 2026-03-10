تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل يتأثر إنتاج الخبز في لبنان بسبب "وزارة مُغلقة"؟.. تحذير عاجل وحاسم

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
10-03-2026 | 14:00
A-
A+
هل يتأثر إنتاج الخبز في لبنان بسبب وزارة مُغلقة؟.. تحذير عاجل وحاسم
هل يتأثر إنتاج الخبز في لبنان بسبب وزارة مُغلقة؟.. تحذير عاجل وحاسم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
على وقع الأزمة، طمأنت الجهات المعنية بأن مخزون البلاد من القمح هو كاف، وسط اشتداد الحرب، وصعوبة وصول السفن من الخارج. إلا أنّ معاناة أخرى برزت ألا وهي تسيير شؤون العمال السوريين في قطاع الافران اللبنانية، الذين تأثروا بشكل مباشر بسبب الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث توجد وزارة العمل، التي أقفلت أبوابها هناك.

في هذا السياق، أكّدت مصادر وزارة العمل لـ"لبنان24" انّ الوزارة، واستثناءً لا تزال تعمل على استقبال أي طلبات في أي دائرة، ومنها الطلبات المرتبطة بمركز الوزارة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وعلى الرغم من هذا الاستثناء، لا يزال عدد من العمال في لبنان يعانون وعلى رأسهم العمال السوريين الذي يعملون في الافران، إذ حسب المصادر لا يزال البرنامج المعتمد لتسوية أمور العمال متوقفا. وتلفت المصادر إلى أن توقف البرنامج سيجعل من وجود هذا العامل "غير قانوني" وقد يضع ربّ العمل امام اعباء هو بغنى عنها وسط هذا الوضع.

"لبنان24" تواصل مع رئيس "إتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان"، النقيب ناصر سرور، الذي أشار إلى أنّ وزير العمل محمد حيدر، أصدر قرارا بوقف الاقامات كليا إلى حين الحصول على إجازة عمل.

وأشار إلى أنّ أكثر من 80% من العمال انتهت صلاحية أوراقهم القانونية وصدر قرار بعدم التجديد، حيث أصبحوا مخالفين للقانون.
ولفت سرور إلى أنّه قبل الحرب كان هناك مركزا واحد في الوزارة، إلا أنّ تعطّل البرنامج قبل الحرب، معطوفا على قرار الوزير ، حال دون التوصل إلى حل.

وشدّد سرور على أهمية القطاع في هذا الوضع، إذ إنّ الافران ووسط الوضع الحالي تواجه ضغطا كبيرا على صعيد العمل، خاصة في المناطق التي تشهد نزوحا كثيفا، إذ إنّها ضاعفت ساعات العمل لتأمين الخبر للنازحين ومراكز الايواء من دون انقطاع.

وأوضح سرور أنّ الاتحاد يعمل وفقا لخطة طوارئ تهدف إلى تنظيم الانتاج على كافة الاراضي اللبنانية، وضمان عدم الاحتكار، وعدم التلاعب بالاسعار، محذرا من ان استمرار هذا الواقع بدأ ينعكس سلباً على انتظام العمل داخل الأفران، ويهدد بانشاء حالة من الفوضى في سوق العمل داخل هذا القطاع الحيوي، ما قد يؤثر على استقرار إنتاج الخبز وتأمينه للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها البلاد

وأشار إلى أنّ 80% من العمال في الافران السورية هم من السوريين، وهذا ما يبرهن أهمية حلّ هذه النقطة، لافتا إلى أن لقاء سيجمع الاتحاد مع رئيس الحكومة نواف سلام غدًا للتوصل إلى حل، مناشدا في الوقت نفسه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير العمل على معالجة مسألة إقامات العمال السوريين العاملين في قطاع الأفران والمخابز والذين ما زالوا موجودين في لبنان، وذلك عبر إيجاد آلية تسمح بتجديد إقاماتهم بصورة قانونية ومؤقتة ريثما يُعاد العمل بالبرنامج المعتمد في وزارة العمل.

ولفت إلى أن "انتهاء صلاحية عدد كبير من الإقامات خلال هذه الفترة يتم بشكل متسارع، الأمر الذي يضع العمال والمؤسسات أمام أعباء قانونية وإدارية كبيرة لا قدرة لهم على تحملها، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
تحذير عاجل يتعلّق بالذكاء الإصطناعيّ: تأثيره سيكون أكبر بكثير من جائحة "كورونا"
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير في إسرائيل بسبب جبهة لبنان: هذا ما سيحصل إذا أطلق "حزب الله" النار
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عاجل جدًا.. آخر تحذير إسرائيلي لـ"ممثلي إيران" في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا اختار ترامب ضربة "حاسمة" لايران وليست "تحذيرية"؟
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المدير العام للأمن

المدير العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

السورية

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
18:53 | 2026-03-10
Lebanon24
18:37 | 2026-03-10
Lebanon24
17:34 | 2026-03-10
Lebanon24
17:26 | 2026-03-10
Lebanon24
17:25 | 2026-03-10
Lebanon24
17:19 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24