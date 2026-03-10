تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رئيس الرابطة المارونية عقد اجتماعاً لخلية الأزمة دعماً للقرى المسيحية الحدودية

Lebanon 24
10-03-2026 | 13:53
A-
A+
رئيس الرابطة المارونية عقد اجتماعاً لخلية الأزمة دعماً للقرى المسيحية الحدودية
رئيس الرابطة المارونية عقد اجتماعاً لخلية الأزمة دعماً للقرى المسيحية الحدودية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو اجتماعاً لخلية الأزمة لمتابعة أوضاع القرى المسيحية الحدودية، وأبدى ارتياحاً لما تبلّغه عن نية الجيش اللبناني إتخاذ تدابير لضمان حق أهالي هذه القرى في البقاء في أرضهم، وثمّن وجود الجيش إلى جانب هذه القرى واستعداده للمساهمة في تأمين وصول المساعدات.
وأعلن رئيس الرابطة عن خطة تحرك على المستوى السياسي والروحي لتثبيت الوجود المسيحي في المناطق الحدودية وتحييد القرى عن الصراع الذي أصرّ "حزب الله" منفرداً على إقحام الوطن فيه". وقال "من حقنا وحق أهلنا في القرى المسيحية الصامدة أن يمنعوا دخول أي مسلّحين إلى قراهم وأن يطلبوا عدم إستخدام أراضيهم وممتلكاتهم منصة لاطلاق صواريخ وتعريضهم لمخاطر أمنية رأينا تداعياتها في القليعة وعلما الشعب ورميش".
وشدد الحلو "على أهمية وضع خطة لتأمين الاحتياجات الضرورية من أجل تعزيز صمود أهلنا وثباتهم في قراهم على المستويات الصحية والاجتماعية"، وأبقى اجتماعات خلية الأزمة مفتوحة لمواكبة التطورات كافة. 
بالموازاة، شارك رئيس الرابطة المارونية مع وفد من أعضاء المجلس التنفيذي في القداس الإلهي في كنيسة مار أنطونيوس الجديدة لراحة نفس فقيد بلدة علما الشعب سامي غفري الذي استشهد امام منزله ودفع حياته ثمناً لتمسكه بأرضه وحقه الطبيعي في العيش الكريم والحر في بلدته. وأمل الوفد في انتهاء هذه المأساة وعودة اهالي علما الشعب آمنين إلى بلدتهم التي أجبروا على النزوح عنها قسراً اليوم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لحماية القرى المسيحية الحدودية.. رجي يطلب وساطة الفاتيكان
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القرى المسيحية الحدودية صامدة وعلما الشعب تطلق نداءً
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية تدعم مقررات مجلس الوزراء ومواقف رئيسي الجمهورية والحكومة
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية من مقر "وطن الإنسان": ندعم مساعي بناء دولة المؤسسات
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس التنفيذي

الجيش اللبناني

أعضاء المجلس

خلية الأزمة

حزب الله

الماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
18:53 | 2026-03-10
Lebanon24
18:37 | 2026-03-10
Lebanon24
17:34 | 2026-03-10
Lebanon24
17:26 | 2026-03-10
Lebanon24
17:25 | 2026-03-10
Lebanon24
17:19 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24