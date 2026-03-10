تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الهيئة الصحية الإسلامية: 15 شهيدا وأكثر من 30 جريحا في صفوف المسعفين منذ بداية العدوان

Lebanon 24
10-03-2026 | 13:59
الهيئة الصحية الإسلامية: 15 شهيدا وأكثر من 30 جريحا في صفوف المسعفين منذ بداية العدوان
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية بيان قالت فيه: "استمرارا لنهجه العدواني المخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، يمعن العدو الإسرائيلي في استهداف المراكز الصحية والفرق الإسعافية العاملة في خدمة الناس، غير آبه بحرمة العمل الإنساني ولا بالحماية التي تكفلها القوانين الدولية للطواقم الطبية والإغاثية. ومنذ بداية العدوان الأخير على لبنان، تعرضت مراكز وآليات وفرق الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية لسلسلة من الاعتداءات المباشرة منذ بداية العدوان أدت إلى ارتقاء 15 شهيدا ووقوع أكثر من 30 جريحا في صفوف المسعفين، الذين كانوا يؤدّون واجبهم الإنساني في إنقاذ الجرحى وإغاثة المدنيين كان آخرها استهدافه لمحيط نقطة إسعافية في حناويه وارتقاء شهيد وجرح 2 آخرين من المسعفين".

أضافت: "هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكا فاضحا لكل المواثيق الدولية، وفي مقدمها اتفاقيات جنيف التي تنص بوضوح على حماية الطواقم الطبية والإنسانية أثناء النزاعات".

ودانت "هذه الاعتداءات المتكررة التي تستهدف فرق الإنقاذ والإسعاف أثناء قيامها بواجبها الإنساني"، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف استهداف القطاع الصحي والإسعافي في لبنان وتأمين الحماية اللازمة للعاملين في المجال الإنساني".

وأهابت بوسائل الإعلام كافة "التحلي بالمسؤولية المهنية وعدم نشر أو تداول أي نعوات أو صور خاصة بالمسعفين الشهداء خارج الأطر الرسمية، والتزام ما يصدر عن الإعلام المركزي في الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية، حفاظا على كرامة الشهداء ومشاعر عائلاتهم".

وحيت "شهداءها المسعفين الذين ارتقوا في ميدان الخدمة الإنسانية"، مجددة "العهد لهم ولعائلاتهم بأن تبقى هذه المسيرة مستمرة، وأن يبقى الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية حاضرا في الميدان إلى جانب الأهل، يؤدي رسالته الإنسانية بكل إخلاص وتفان، وفاءً لدماء الشهداء وخدمة للإنسان حيثما كان".

مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": اصابة مسعفين في الهيئة الصحية خلال اجلاء جرحى من غارة النبي شيت
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات في صفوف الهيئة الصحية الاسلامية في غارة على زفتا
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس منظمة الطوارئ الوطنية في إيران: 1348 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح منذ بداية العدوان الأميركي الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش العدو هدد مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في دورس (الوكالة الوطنية للإعلام)
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة

المجتمع الدولي

وسائل الإعلام

الإسرائيلي

الإسلام

إسرائيل

الشهداء

إسلامي

