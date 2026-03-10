الهيئة الصحية الإسلامية: 15 شهيدا وأكثر من 30 جريحا في صفوف المسعفين منذ بداية العدوان

صدر عن للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية بيان قالت فيه: "استمرارا لنهجه العدواني المخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، يمعن العدو في استهداف المراكز الصحية والفرق الإسعافية العاملة في خدمة الناس، غير آبه بحرمة العمل الإنساني ولا بالحماية التي تكفلها القوانين الدولية للطواقم الطبية والإغاثية. ومنذ بداية العدوان الأخير على ، تعرضت مراكز وآليات وفرق الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية لسلسلة من الاعتداءات المباشرة منذ بداية العدوان أدت إلى ارتقاء 15 شهيدا ووقوع أكثر من 30 جريحا في صفوف المسعفين، الذين كانوا يؤدّون واجبهم الإنساني في إنقاذ الجرحى وإغاثة المدنيين كان آخرها استهدافه لمحيط نقطة إسعافية في حناويه وارتقاء وجرح 2 آخرين من المسعفين".

أضافت: "هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكا فاضحا لكل المواثيق الدولية، وفي مقدمها اتفاقيات التي تنص بوضوح على حماية الطواقم الطبية والإنسانية أثناء النزاعات".

ودانت "هذه الاعتداءات المتكررة التي تستهدف فرق الإنقاذ والإسعاف أثناء قيامها بواجبها الإنساني"، داعية والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف استهداف القطاع الصحي والإسعافي في لبنان وتأمين الحماية اللازمة للعاملين في المجال الإنساني".

وأهابت بوسائل الإعلام كافة "التحلي بالمسؤولية المهنية وعدم نشر أو تداول أي نعوات أو صور خاصة بالمسعفين خارج الأطر الرسمية، والتزام ما يصدر عن الإعلام المركزي في الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية، حفاظا على كرامة الشهداء ومشاعر عائلاتهم".

وحيت "شهداءها المسعفين الذين ارتقوا في ميدان الخدمة الإنسانية"، مجددة " لهم ولعائلاتهم بأن تبقى هذه المسيرة مستمرة، وأن يبقى الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية حاضرا في الميدان إلى جانب الأهل، يؤدي رسالته الإنسانية بكل إخلاص وتفان، وفاءً لدماء الشهداء وخدمة للإنسان حيثما كان".