Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

طليس بعد لقائه محافظ البقاع: الوقوف إلى جانب النازحين أولوية وطنية

Lebanon 24
10-03-2026 | 14:13
طليس بعد لقائه محافظ البقاع: الوقوف إلى جانب النازحين أولوية وطنية
طليس بعد لقائه محافظ البقاع: الوقوف إلى جانب النازحين أولوية وطنية photos 0
 زار وفد من حركة "امل" برئاسة مسؤول البلديات المركزي في الحركة بسام طليس، اليوم، سرايا زحلة، حيث التقى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة ، لبحث أوضاع النازحين في مراكز الإيواء وبلدات قضاء زحلة.

ضم الوفد الى طليس، مسؤول البلديات في البقاع صبحي العريبي، مسؤول المنطقة السابعة حسين الحسيني، رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة فواز الترشيشي، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات هم: رئيس بلدية عين كفرزبد علي الساحلي، رئيس بلدية علي النهري ملحم المكحل، رئيس بلدية رعيت ضاهر قازان، رئيس بلدية دير الغزال ناصيف قعدي، ورئيس بلدية قوسايا حبيب الدبس.

وأكد طليس خلال اللقاء أن "الوقوف إلى جانب العائلات النازحة يشكّل أولوية وطنية وإنسانية، ويعبّر عن التلاحم الذي لطالما ميّز النسيج اللبناني، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان المستمر.

وثمن طليس "الجهود التي يبذلها المحافظ أبو جودة بالتعاون مع رؤساء البلديات والمخاتير في قضاء زحلة لتأمين مستلزمات النازحين داخل مراكز الإيواء رغم الإمكانات المحدودة، متوقفاً عند أهمية العمل لفتح أكبر عدد ممكن من المراكز وزيادة قدرتها الاستيعابية لاستقبال المزيد من العائلات النازحة".

كما تطرق إلى "أوضاع النازحين خارج مراكز الإيواء"، مشيراً إلى "المسعى القانوني القائم لشمول جميع النازحين بالمساعدات من خلال "مجلس الجنوب".

من جهته، عرض المحافظ أبو جودة "واقع مراكز الإيواء المعتمدة حالياً في قضاء زحلة، إضافة إلى مراكز أخرى محتمل اعتمادها في حال اشتداد وتيرة النزوح"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية استباقية جرى العمل عليها خلال الأشهر الماضية".

بدوره، نقل رئيس "اتحاد بلديات شرق زحلة" فواز الترشيشي هواجس البلديات، مستعرضاً "الصعوبات التي تواجهها في التعامل مع النازحين خارج مراكز الإيواء"، ومطالباً "بإعطاء الاتحاد وبلدياته دوراً أكبر وتوفير المقومات اللازمة لتمكينها من تلبية الحاجات المتزايدة".

علي الساحلي

رئيس اتحاد

أبو جودة

الحسيني

من جهته

البقاع

الغزال

