المكتب الإعلامي لبري ينفي ما يُتداول من تصريحات منسوبة إليه

نفى لرئيس مجلس النواب ما يتم تداوله كمصادر عن مؤكدا انها عارية من الصحة جملة وتفصيلا .



وفي هذا الإطار يعود المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ويكرر بأنه هو فقط الجهة الصالحة والمخولة نشر مواقف وبيانات ونشاط الرئيس وبالتالي هو لم يدلي بأي تصريح أو موقف لأي وسيلة إعلامية إطلاقاً .



