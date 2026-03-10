ناصر الدين يجول غداً على مراكزاستضافة النازحين في بيروت

يقوم العامة الدكتور ركان ناصر الدين، غداً، بجولة تفقدية على عدد من مراكز استضافة في ، للاطلاع على أوضاعهم ومتابعة مسار المقدمة لهم، وذلك وفق البرنامج التالي:



- الساعة 11:00 قبل الظهر: مجمع دولة الفني في بئر حسن، المربوط بمركز الجمعية للرعاية الصحية الاجتماعية "بنت – صبرا" للرعاية الصحية الأولية.

- الساعة 1:00 بعد الظهر: مدرسة الليسيه عبد الجديدة في الحمرا، المربوطة بمركز بنين الطبي للرعاية الصحية الأولية.

- الساعة 2:15 بعد الظهر: مركز فرح العطاء في ، المربوط بمركز الرعاية الصحية الأولية في مستشفى الكرنتينا الحكومي الجامعي.



