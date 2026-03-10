تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقيب الأفران يوضح أسباب زيادة سعر ربطة الخبز

Lebanon 24
10-03-2026 | 15:11
A-
A+
نقيب الأفران يوضح أسباب زيادة سعر ربطة الخبز
نقيب الأفران يوضح أسباب زيادة سعر ربطة الخبز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

علّق رئيس "إتحاد نقابات الأفران والمخابز" في لبنان النقيب ناصر سرور، في بيان، على "تعديل سعر ربطة الخبز الذي ارتفع بمقدار خمسة آلاف ليرة لبنانية، ليصبح سبعين ألف ليرة بدل خمسة وستين ألف ليرة سابقاً".

وأوضح سرور أن "سعر ربطة الخبز ووزنها يخضعان لآلية متابعة شهرية عبر المنصة المشتركة بين مديرية مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد وأمانة السر في إتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، حيث تتم دراسة كلفة الإنتاج بشكل دوري وفق حركة أسعار المواد الأولية وسعر صرف الدولار وواقع الأسواق".

وأشار إلى أن "التطورات الإقليمية والحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأميركية والعدو الصهيوني وايران أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط عالمياً، حيث وصل سعر برميل النفط إلى نحو مئة دولار، ما انعكس مباشرة على كلفة الإنتاج في قطاع الأفران، ولا سيما في ما يتعلق بسعر المازوت والمواد الأساسية مثل النايلون ومواد التغليف"، لافتا إلى أن "سعر طن المازوت ارتفع بشكل كبير، إذ كان بحدود 675 دولاراً وأصبح يقارب الألف دولار، ما شكّل ضغطاً كبيراً على كلفة الإنتاج اليومية للأفران".

وأكد أن "وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط وإتحاد نقابات الأفران والمخابز حرصوا على عدم تحميل ربطة الخبز كامل الكلفة الفعلية مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة والحرب الدائرة في المنطقة، حيث جرى الاتفاق على تعديل السعر بمقدار خمسة آلاف ليرة فقط، بالتوازي مع رفع وزن ربطة الخبز من 810 غرامات إلى 840 غراماً، فيما تتحمل الأفران الجزء الأكبر من الزيادة في الكلفة لتخفيف العبء عن المواطنين في هذه المرحلة الدقيقة".

واشار الى "إن هذا الإجراء يأتي كخطوة موقتة لتمرير هذه الظروف الصعبة"، مؤكداً أنه "عند انخفاض أسعار النفط والمواد الأولية سيتم تلقائياً خفض سعر ربطة الخبز، بما يتناسب مع الكلفة الجديدة".

وشكر سرور "وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط على متابعته الحثيثة لخطة الطوارئ التي ساهمت في تأمين مادة الخبز في الأسواق دون أي انقطاع أو احتكار، رغم الظروف الأمنية والعسكرية المعقدة والحرب التدميرية الدائرة في المنطقة"، كما أثنى على "دوره في إنشاء غرفة عمليات لمواكبة التطورات الاقتصادية والغذائية في مختلف القطاعات".

وتوجه بالشكر إلى مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري عصام أبو جودة على متابعته اليومية "لخطة الطوارئ بالتعاون مع الأفران والمطاحن لضمان استقرار إنتاج الطحين والخبز في لبنان" .

وأكد ان "إتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان يتابع بشكل دائم كل الشكاوى بالتنسيق مع مدير عام وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك، وذلك لحماية الرغيف من أي احتكار أو تلاعب وضمان الالتزام بالسعر والوزن الرسميين".

وختم: "حمى الله لبنان واللبنانيين وأرزاقهم من كل سوء ودمار

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا ارتفع سعر ربطة الخبز؟ ومتى سينخفض؟
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... رفع سعر ربطة الخبز
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط أفران مخالفة في المنية وعكار بعد التلاعب بأوزان ربطة الخبز
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الاقتصاد

وزير الاقتصاد

ليرة لبنانية

الصهيوني

صهيوني

التزام

السكري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
18:53 | 2026-03-10
Lebanon24
18:37 | 2026-03-10
Lebanon24
17:34 | 2026-03-10
Lebanon24
17:26 | 2026-03-10
Lebanon24
17:25 | 2026-03-10
Lebanon24
17:19 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24