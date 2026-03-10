نقيب الأفران يوضح أسباب زيادة سعر ربطة الخبز

علّق رئيس "إتحاد نقابات الأفران والمخابز" في النقيب ناصر سرور، في بيان، على "تعديل سعر ربطة الخبز الذي ارتفع بمقدار خمسة آلاف ، ليصبح سبعين ألف ليرة بدل خمسة وستين ألف ليرة سابقاً".

وأوضح سرور أن "سعر ربطة الخبز ووزنها يخضعان لآلية متابعة شهرية عبر المنصة المشتركة بين مديرية مكتب الحبوب والشمندر في وأمانة السر في إتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، حيث تتم دراسة كلفة الإنتاج بشكل وفق حركة أسعار المواد الأولية وسعر صرف الدولار وواقع الأسواق".

وأشار إلى أن "التطورات الإقليمية والحرب الدائرة بين الأميركية والعدو وايران أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار عالمياً، حيث وصل سعر برميل النفط إلى نحو مئة دولار، ما انعكس مباشرة على كلفة الإنتاج في قطاع الأفران، ولا سيما في ما يتعلق بسعر المازوت والمواد الأساسية مثل النايلون ومواد التغليف"، لافتا إلى أن "سعر طن المازوت ارتفع بشكل كبير، إذ كان بحدود 675 دولاراً وأصبح يقارب الألف دولار، ما شكّل ضغطاً كبيراً على كلفة الإنتاج اليومية للأفران".

وأكد أن " والتجارة الدكتور عامر البساط وإتحاد نقابات الأفران والمخابز حرصوا على عدم تحميل ربطة الخبز كامل الكلفة الفعلية مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة والحرب الدائرة في المنطقة، حيث جرى الاتفاق على تعديل السعر بمقدار خمسة آلاف ليرة فقط، بالتوازي مع رفع وزن ربطة الخبز من 810 غرامات إلى 840 غراماً، فيما تتحمل الأفران الجزء الأكبر من الزيادة في الكلفة لتخفيف العبء عن المواطنين في هذه المرحلة الدقيقة".

واشار الى "إن هذا الإجراء يأتي كخطوة موقتة لتمرير هذه الظروف الصعبة"، مؤكداً أنه "عند انخفاض أسعار النفط والمواد الأولية سيتم تلقائياً خفض سعر ربطة الخبز، بما يتناسب مع الكلفة الجديدة".

وشكر سرور "وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط على متابعته الحثيثة لخطة الطوارئ التي ساهمت في تأمين مادة الخبز في الأسواق دون أي انقطاع أو احتكار، رغم الظروف الأمنية والعسكرية المعقدة والحرب التدميرية الدائرة في المنطقة"، كما أثنى على "دوره في إنشاء غرفة عمليات لمواكبة التطورات الاقتصادية والغذائية في مختلف القطاعات".

وتوجه بالشكر إلى مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري عصام أبو جودة على متابعته اليومية "لخطة الطوارئ بالتعاون مع الأفران والمطاحن لضمان استقرار إنتاج الطحين والخبز في لبنان" .

وأكد ان "إتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان يتابع بشكل دائم كل الشكاوى بالتنسيق مع مدير عام وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك، وذلك لحماية الرغيف من أي احتكار أو تلاعب وضمان الالتزام بالسعر والوزن الرسميين".

وختم: "حمى الله لبنان واللبنانيين وأرزاقهم من كل سوء ودمار