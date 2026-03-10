توغل إسرائيلي جنوبًا واشتباكات عنيفة.. إليكم ما يحصل

أفادت مندوبة " " عن تقدم لقوات العدو الاسرائيلي باتجاه منطقة الخانوق في بلدة ، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية باتجاه المنطقة.وأشارت المعلومات الأولية إلى وقوع اشتباكات عنيفة في المنطقة.