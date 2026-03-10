تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في خلال العدوان... صيدا تتلقى دعمًا متكاملاً من مؤسسة الحريري

Lebanon 24
10-03-2026 | 15:25
في خلال العدوان... صيدا تتلقى دعمًا متكاملاً من مؤسسة الحريري
في خلال العدوان... صيدا تتلقى دعمًا متكاملاً من مؤسسة الحريري photos 0
 اعلنت مؤسسة "مؤسسة الحريري" في بيان اليوم انها "وبناء على طلب رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، وبتوجيه من رئيسة "مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري" ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، قامت بتقديم الدعم للبلدية على صعيد تفعيل خلية "إدارة مخاطر الكوارث والأزمات" بالتعاون مع لجانها المعنية ومع الصليب الأحمر اللبناني وبالتنسيق مع الوزارات المختصة وبمشاركة المجتمع الأهلي، فبادرت المؤسسة لتكليف فريق عملها لتقديم هذا الدعم من خلال أُطر ثلاثة :

المرصد الحضري: وتتضمن مهام فريقه:

- استكمال التجهيز اللوجستي والتقني والرقمي للمرصد لتفعيل مركز المعلومات الخاص بالخلية.

- تفعيل مركز المعلومات Information Center ومركز الإتصالات Call Center لمواكبة مراكز الإيواء في المدينة بالتنسيق مع الجمعيات التي تديرها (المجموع حتى 24 مركزا وأكثر من 12000 نازح).

- متابعة توزع النازحين واحتياجات مراكز الإيواء، وإحصاء وتوزيع تقديمات المجتمع الأهلي لمراكز الإيواء بإشراف البلدية.

- تحليل البيانات واستخلاص التقارير عن الخلية والمؤسسة حول الإمدادات المطلوبة لتلبية حاجيات المراكز مع الجهات المانحة".

المكتب الفني

ويشمل عمل فريق المؤسسة ضمن المكتب الفني - بلدية صيدا بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني:

- تقديم الدعم الفني لآليات غرفة عمليات الطوارئ بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية في مختلف السيناريوهات.

- متابعة عملية التدريب لمدراء مراكز الإيواء والمنسقين من الجمعيات حول الإجراءات والمعايير المطلوبة لإدارة المراكز.

الشبكة الصحية

ويتركز عمل فريق المؤسسة على صعيد الشبكة الصحية لصيدا والجوار وبالتعاون مع وزارة الصحة ولجنة الصحة في بلدية صيدا على :

- إطلاق التقييم الدوائي السريع في مراكز الإيواء بمشاركة مجموعة من الصيادلة الشباب المتطوعين.

- إعداد إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) ، وتشغيل مركز خدمة الدواء ضمن وحدة إدارة الكوارث في البلدية لتغطية الحاجات الدوائية.

- إطلاق آلية تنسيق الرعاية الصحية الأولية بالشراكة مع وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات، بهدف التخطيط وتنسيق خطة الإستجابة الصحية داخل مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة.

- تأسيس فريق الدعم الصحي الشبابي لتقديم هذا الدعم من خلال المعاينة والتقييم الصحي لمراكز الرعاية الصحية الأولية في مراكز الإيواء.

- إطلاق آلية تنسيق خدمات الطوارئ الطبية للإستجابة الصحية في مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة، إضافةً إلى وضع بروتوكولات الإستجابة للحالات الطارئة. 

 

