تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لماذا ارتفع سعر ربطة الخبز؟ ومتى سينخفض؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-03-2026 | 15:31
A-
A+
لماذا ارتفع سعر ربطة الخبز؟ ومتى سينخفض؟
لماذا ارتفع سعر ربطة الخبز؟ ومتى سينخفض؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ارتفع سعر ربطة الخبر اليوم حيث أصدر وزير الاقتصاد عامر بساط قرارا صادق على بيع ربطة الخبز 840 غراما بـ70 ألف ليرة في الفرن للمستهلك، و67 ألف ليرة للموزع، في حين بلغ سعرها داخل المحال 85 ألف ليرة لبنانية.

مصادر نقابية قالت لـ"لبنان24" أن ارتفاع الاسعار أتى وفقا للمنصة التي يتم استخدامها من قبل الجهات المعنية للتسعير.

واشار المصدر إلى أنّه فعليا ارتفع سعر ربطة الخبز فقط 2000 ل.ل مقارنة بالوزن، حيث أنّه تمّ رفع وزنها إلى 830 غراما.

واشار المصدر إلى أنّ العامل الاساسي الذي أثر على سعر الربطة هو سعر المازوت، ففي حين كانت الافران تشتري طن المازوت بـ675 دولارا، وصل سعره إلى 1000 دولار اليوم، وسط الازمة العالمية التي تضرب أسعار الطاقة.

ولفت المصدر إلى أنّه مجرد أن يتم خفض أسعار الطاقة عالميا، سيتم خفض الأسعار مجددا.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
نقيب الأفران يوضح أسباب زيادة سعر ربطة الخبز
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... رفع سعر ربطة الخبز
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط أفران مخالفة في المنية وعكار بعد التلاعب بأوزان ربطة الخبز
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

وزير الاقتصاد

ليرة لبنانية

عامر بساط

لبنان24

المعن

سي ال

الرب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
18:53 | 2026-03-10
Lebanon24
18:37 | 2026-03-10
Lebanon24
17:34 | 2026-03-10
Lebanon24
17:26 | 2026-03-10
Lebanon24
17:25 | 2026-03-10
Lebanon24
17:19 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24