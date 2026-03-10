تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
لماذا ارتفع سعر ربطة الخبز؟ ومتى سينخفض؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-03-2026
|
15:31
ارتفع سعر ربطة الخبر اليوم حيث أصدر
وزير الاقتصاد
عامر بساط
قرارا صادق على بيع ربطة الخبز 840 غراما بـ70 ألف ليرة في الفرن للمستهلك، و67 ألف ليرة للموزع، في حين بلغ سعرها داخل المحال 85 ألف
ليرة لبنانية
.
مصادر نقابية قالت لـ"
لبنان24
" أن ارتفاع الاسعار أتى وفقا للمنصة التي يتم استخدامها من قبل الجهات المعنية للتسعير.
واشار المصدر إلى أنّه فعليا ارتفع سعر ربطة الخبز فقط 2000 ل.ل مقارنة بالوزن، حيث أنّه تمّ رفع وزنها إلى 830 غراما.
واشار المصدر إلى أنّ العامل الاساسي الذي أثر على سعر الربطة هو سعر المازوت، ففي حين كانت الافران تشتري طن المازوت بـ675 دولارا، وصل سعره إلى 1000 دولار اليوم، وسط الازمة العالمية التي تضرب أسعار الطاقة.
ولفت المصدر إلى أنّه مجرد أن يتم خفض أسعار الطاقة عالميا، سيتم خفض الأسعار مجددا.
المصدر: خاص لبنان24
