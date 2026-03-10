اتصال مشبوه بالاخلاء في مخيم البداوي

أفادت مندوبة " " عن أن اتصال اخلاء ورد إلى امرأة في مخيم البداوي.



وأشارت المعلومات إلى أنّه يتم التاكيد من صحته من خلال التواصل بين الفصائل و .

وتم إخلاء شارع أبو الفوز في مخيم البداوي شمال مدينة طرابلس، وذلك بعد ورود اتصال تهديد يُنسب إلى الجيش الإسرائيلي يفيد بإمكانية استهداف الموقع.