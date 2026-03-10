بلدية برج رحّال تنظم جولات ميدانية لتوزيع الأدوية ودعم الأهالي الصامدين

نظمت بلدية برج رحّال جولة ميدانية على الأهالي الصامدين داخل البلدة، بمساعدة الدفاع المدني وعدد من المتطوعين والمتطوعات، حيث تمّ توزيع الأدوية المزمنة على المرضى بهدف تأمين احتياجاتهم الصحية في ظل الظروف الراهنة.

كما شملت الجولة زيارة مراكز الإيواء في والرميلة وسبلين للاطلاع على أوضاع الأهالي وتقديم ما أمكن من دعم ومساعدة.

وتوجهت بلدية برج رحّال في بيان " بجزيل الشكر والتقدير إلى الإخوة والأخوات المتطوعين وكل من ساهم في هذا العمل الإنساني". كما شكرت" معروف الساحلي على مساهمته الكريمة ودعمه الدائم في مختلف الظروف، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة. وللدكتور وفريق العمل على جهوده ومتابعته في تأمين وتوزيع الأدوية للمرضى".