لبنان
اشتباكات بين عناصر الحزب والجيش الإسرائيلي في بلدة جنوبية.. البيان رقم "30" يكشف
Lebanon 24
10-03-2026
|
17:05
photos
كشف
حزب الله
في بيان، انّه بعد رصد قوّة لجيش العدوّ الإسرائيليّ تتقدّم باتّجاه منطقة الخانوق في بلدة
عيترون
الحدوديّة، عند الساعة 22:00 الثلاثاء 10/03/2026، استهدفها بقذائف المدفعيّة تبعها اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة وما زالت هذه الاشتباكات مستمرًّة حتّى صدور هذا البيان.
