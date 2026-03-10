اشتباكات بين عناصر الحزب والجيش الإسرائيلي في بلدة جنوبية.. البيان رقم "30" يكشف

كشف في بيان، انّه بعد رصد قوّة لجيش العدوّ الإسرائيليّ تتقدّم باتّجاه منطقة الخانوق في بلدة الحدوديّة، عند الساعة 22:00 الثلاثاء 10/03/2026، استهدفها بقذائف المدفعيّة تبعها اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة وما زالت هذه الاشتباكات مستمرًّة حتّى صدور هذا البيان.

