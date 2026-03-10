تزامناً مع ضربات في إيران.. إسرائيل تعلن بدء غارات على الضاحية

أعلن المتحدث السابق باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ موجة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقال أدرعي في منشور عبر منصة "إكس" إن تأتي بالتزامن مع الضربات التي تنفذها في ، مشيراً إلى أن الجيش "بدأ قبل قليل شن موجة غارات في ".



وبحسب ما ذكر، فإن الغارات تستهدف ما وصفها بـ"بنى تحتية تابعة لحزب الله".ت

