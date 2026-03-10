مخالفتان نيابيتان والكُرة في مرمى المجلس الدستوري

كتب سعيد مالك في" نداء الوطن": فرضت القوّة والمتمثلة بالأعمال الحربية الجارية على الأرض ، إرجاء الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي بشكلٍ قسري وموقّت وحتى زوال هذا العامل وانقضائه.

لكن أن يستغل باقة من النواب هذا الظرف القاهر، لسلب نصف ولاية مجلسيّة، خفيةً وخِلسةً عن اللبنانيين، فهذا هو الأمر المُعيب والمرفوض شكلًا وأساسًا.

فالقوّة القاهرة يمكن أن تمتد لأسابيع وربّما أشهُر قليلة، لكن أن تستمر لعامين من الزمن، أمرٌ يُناقض الواقع ويُجافي الحقيقة.

والمؤسف، أن المجلس النيابي استغل هذا الظرف القاهر، ومدّد لنفسه لعامين. ضاربًا بعرض الحائط، والمبادئ الدستورية أيضًا، وأهمّها تداول السلطة، ودورية الانتخاب، وحق الانتخاب للمواطنين، وعدم جواز تخطّي حدود الوكالة .

ولم يكتفِ المجلس النيابي بالتمديد لنفسه لعامين من دون وجه حق، إنما ربط إجراء الانتخابات بالاتفاق على قانون انتخابات جديد، والنهوض بلبنان وقيامته و...كذا... .

لم يُدرك هؤلاء النواب أنه لا يُمكن ربط إجراء الانتخابات بأي عامل آخر.

فبتاريخ 28/11/2014 أصدر المجلس الدستوري القرار رقم 7/2014 جاء فيه أن دورية الانتخاب هي مبدأ ذو قيمة دستورية سامية. وكرّس صراحةً قاعدة دستورية مفادها، أنه لا يجوز ربط إجراء الانتخابات بأي اتفاق على أي قانون انتخابات جديد. وزاد على ذلك، قاعدة دستورية راسخة أن التمديد لأي ظرف قاهر، يجب أن يكون متناسبً مع الظرف الاستثنائي ولا يجوز أن يتجاوزه.

بالتالي، ما اقترفه مجلس النواب من مجزرة بحق الدستور، تمثل بمخالفتين. الأولى أن تقريره التمديد لعامين بشكلٍ لا يتناسب مع الظرف القاهر. إذ كان يفترض أن يحصل التمديد لأشهر قليلة حتى زوال الظرف القاهر لا غير. ومن جهة ثانية، ربط إجراء الانتخابات بشروط واستحقاقات، تحقيقها بحاجة إلى سنين وأعوام إنْ تحققت.

مما يُفيد، أن القانون المذكور طعن الدستور والمبادئ الدستورية السامية. مما يدفعنا إلى مُناشدة جانب المجلس الدستوري، الساهر على احترام الدستور، أن يُمارس دوره المُناط به، ويُبطل القانون المذكور لعدم دستوريّته.

فالتعويل على المجلس الدستوري، أن يحذو حذو المجالس الدستورية السابقة، بتكريس المبادئ الدستورية.

مع الإشارة، إلى أن إبطال القانون لن يؤدّي إلى فراغ في المؤسسات، كما ذهب إليه المجلس الدستوري في قراره رقم 7/2014. فالمجلس النيابي الحالي يبقى باستطاعته التشريع والخروج بقانون تمديديّ دستوري آخر حتى نهاية أيار الجاري.

فالمجلس الدستوري هو الخلاص، وهو الممر الآمن للوصول إلى دولة القانون والدستور.

