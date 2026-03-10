وزارة الصحة: 12 شهبداً و19 جريحاً في غارات اسرائيلية على لبنان

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارة الجيش على بلدة قلاويه قضاء بنت أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين بجروح، فيما ادت الغارة على منطقة الحوش صور إلى استشهاد مواطن وإصابة ثمانية آخرين بجروح.كما أعلنت أن المتتالية التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة قانا قضاء صور أدت إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة خمسة آخرين بجروح، وعلى على بلدة زلايا إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين بجروح، وعلى بلدة تبنين قضاء بنت جبيل أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح.كما صدر عن بيان تعزية واستنكار لاستشهاد المسعف في يوسف عساف متأثرا بجراح أصيب بها إثر استهداف العدو الإسرائيلي سيارة الإسعاف التي كان يتوجه فيها مع زميله الذي جرح أيضا للقيام بمهمة إنقاذية في بلدة مجدل زون قضاء صور.إن الوزارة وإذ تتقدم بالتعازي لاستشهاد المسعف عساف الذي ينضم إلى القافلة الطويلة للمسعفين ، تجدد شجبها واستنكارها لاستهداف العدو الإسرائيلي للجمعيات الاسعافية وسيارة إسعاف الأحمر في اعتداء هو الأول ضد الصليب الأحمر منذ تشرين الأول 2023.وتكرر الوزارة الدعوة إلى ضرورة تأمين الحماية القصوى للعاملين الصحيين والمنظمات الانسانية وفق ما تنص عليه القوانين الدولية الانسانية، وعدم السكوت عن هذه الاعتداءات المستمرة والآخذة في التوسع.