وزارة الصحة: 12 شهبداً و19 جريحاً في غارات اسرائيلية على لبنان

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارة الجيش الإسرائيلي
على بلدة قلاويه قضاء بنت جبيل
أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين بجروح، فيما ادت الغارة على منطقة الحوش صور إلى استشهاد مواطن وإصابة ثمانية آخرين بجروح.
كما أعلنت وزارة الصحة
أن الغارات
المتتالية التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة قانا قضاء صور أدت إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة خمسة آخرين بجروح، وعلى على بلدة زلايا البقاع الغربي
إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين بجروح، وعلى بلدة تبنين قضاء بنت جبيل أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح.
كما صدر عن وزارة الصحة العامة
بيان تعزية واستنكار لاستشهاد المسعف في الصليب الأحمر
يوسف عساف متأثرا بجراح أصيب بها إثر استهداف العدو الإسرائيلي سيارة الإسعاف التي كان يتوجه فيها مع زميله الذي جرح أيضا للقيام بمهمة إنقاذية في بلدة مجدل زون قضاء صور.
إن الوزارة وإذ تتقدم بالتعازي لاستشهاد المسعف عساف الذي ينضم إلى القافلة الطويلة للمسعفين الشهداء
، تجدد شجبها واستنكارها لاستهداف العدو الإسرائيلي للجمعيات الاسعافية وسيارة إسعاف الصليب
الأحمر في اعتداء هو الأول ضد الصليب الأحمر منذ تشرين الأول 2023.
وتكرر الوزارة الدعوة إلى ضرورة تأمين الحماية القصوى للعاملين الصحيين والمنظمات الانسانية وفق ما تنص عليه القوانين الدولية الانسانية، وعدم السكوت عن هذه الاعتداءات المستمرة والآخذة في التوسع.