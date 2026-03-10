تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة الصحة: 12 شهبداً و19 جريحاً في غارات اسرائيلية على لبنان

Lebanon 24
10-03-2026 | 23:56
A-
A+
وزارة الصحة: 12 شهبداً و19 جريحاً في غارات اسرائيلية على لبنان
وزارة الصحة: 12 شهبداً و19 جريحاً في غارات اسرائيلية على لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة قلاويه قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين بجروح، فيما ادت الغارة على منطقة الحوش صور إلى استشهاد مواطن وإصابة ثمانية آخرين بجروح.
كما أعلنت وزارة الصحة أن الغارات المتتالية التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة قانا قضاء صور أدت إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة خمسة آخرين بجروح، وعلى على بلدة زلايا البقاع الغربي إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين بجروح، وعلى بلدة تبنين قضاء بنت جبيل أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح.
كما صدر عن وزارة الصحة العامة بيان تعزية واستنكار لاستشهاد المسعف في الصليب الأحمر يوسف عساف متأثرا بجراح أصيب بها إثر استهداف العدو الإسرائيلي سيارة الإسعاف التي كان يتوجه فيها مع زميله الذي جرح أيضا للقيام بمهمة إنقاذية في بلدة مجدل زون قضاء صور. 

إن الوزارة وإذ تتقدم بالتعازي لاستشهاد المسعف عساف الذي ينضم إلى القافلة الطويلة للمسعفين الشهداء، تجدد شجبها واستنكارها لاستهداف العدو الإسرائيلي للجمعيات الاسعافية وسيارة إسعاف الصليب الأحمر في اعتداء هو الأول ضد الصليب الأحمر منذ تشرين الأول 2023.
وتكرر الوزارة الدعوة إلى ضرورة تأمين الحماية القصوى للعاملين الصحيين والمنظمات الانسانية وفق ما تنص عليه القوانين الدولية الانسانية، وعدم السكوت عن هذه الاعتداءات المستمرة والآخذة في التوسع.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: 12 شهيدا و33 جريحا في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 52 شهيدا و154 جريحا
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 3 شهداء و16 جريحاً في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على بلدة جويا
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيد وجريحان جراء الغارة الاسرائيلية على صور
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

الصليب الأحمر

وزارة الصحة

الإسرائيلي

إسرائيل

الشهداء

الغارات

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:33 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:09 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-03-11
Lebanon24
03:33 | 2026-03-11
Lebanon24
03:30 | 2026-03-11
Lebanon24
03:09 | 2026-03-11
Lebanon24
03:08 | 2026-03-11
Lebanon24
03:04 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24