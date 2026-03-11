تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"حزب الله" مستمر في استهداف المواقع الإسرائيلية.. بيانات تكشف آخر الهجمات

Lebanon 24
11-03-2026 | 00:07
حزب الله مستمر في استهداف المواقع الإسرائيلية.. بيانات تكشف آخر الهجمات
حزب الله مستمر في استهداف المواقع الإسرائيلية.. بيانات تكشف آخر الهجمات photos 0
منذ فجر اليوم، نفّذ "حزب الله"، سلسلة من العمليات استهدفت مواقع إسرائيلية، بعد نهار وصل عدد العمليات خلاله إلى أكثر من 25 عملية.

وفي التفاصيل، أعلن "الحزب" في بيان أنّه "بعد رصد قوّة لجيش العدوّ الإسرائيليّ تتقدّم باتّجاه منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدوديّة، عند الساعة 23:30 أمس الثلاثاء 10/03/2026، استهدفها بصليات صاروخيّة".
وأعلن في بيان آخر، أنّه استهدف عند الساعة 16:18 أمس الثلاثاء، تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بصليات صاروخيّة".
وفي بيان ثالث، أعلن الحزب استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعيّة.
وفجر اليوم، أعلن الحزب استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي قرب موقع المنارة بصلية صاروخية، عند الساعة 02:20. وفي الوقت نفسه، اعلن في بيان خامس  
استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي قرب موقع المنارة بصلية صاروخية.  
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: الهجمات ضد مواقع حزب الله ستستمر لإزالة أي تهديد
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:48:13
الجيش الإسرائيلي: أنهينا موجة هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفنا فيها مواقع تخزين أسلحة لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:48:13
غارات إسرائيلية جنوباً.. قصف عنيف ومزاعم عن استهداف مواقع لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:48:13
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "حسن سلامة" قائد قوة نصر في حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:48:13

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

المنارة

عيترون

المنار

الخان

03:42 | 2026-03-11
03:33 | 2026-03-11
03:30 | 2026-03-11
03:09 | 2026-03-11
03:08 | 2026-03-11
