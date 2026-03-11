"حزب الله" مستمر في استهداف المواقع الإسرائيلية.. بيانات تكشف آخر الهجمات

منذ فجر اليوم، نفّذ " "، سلسلة من العمليات استهدفت مواقع إسرائيلية، بعد نهار وصل عدد العمليات خلاله إلى أكثر من 25 عملية.



وفي التفاصيل، أعلن "الحزب" في بيان أنّه "بعد رصد قوّة لجيش العدوّ الإسرائيليّ تتقدّم باتّجاه منطقة الخانوق في بلدة الحدوديّة، عند الساعة 23:30 أمس الثلاثاء 10/03/2026، استهدفها بصليات صاروخيّة".

وأعلن في بيان آخر، أنّه استهدف عند الساعة 16:18 أمس الثلاثاء، تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدو في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بصليات صاروخيّة".

وفي بيان ثالث، أعلن الحزب استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعيّة.

وفجر اليوم، أعلن الحزب استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي قرب موقع بصلية صاروخية، عند الساعة 02:20. وفي الوقت نفسه، اعلن في بيان خامس

استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي قرب موقع المنارة بصلية صاروخية.