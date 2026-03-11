استهدفته إسرائيل في الجنوب.. من هو حسن سلامة؟

كشفت مصادر أمنية في ملف قائد "وحدة نصر"، التابعة " " حسن سلامة، بعد استهدافه، يوم الثلاثاء، إثر غارة جوية إسرائيلية على منطقة " " في الجنوب.



ووفقًا لما نقله موقع "نتسيف" الاسرائيلي عن المصادر، تولى سلامة قيادة "وحدة نصر"، بعد استهداف سلفه في قيادة الوحدة طالب سامي ، المعروف بلقب "أبوطالب" في حزيران 2024.



وشغل سلامة سلسلة مناصب قيادية في "حزب الله"، من بينها قيادة قطاع " "، بالإضافة إلى توليه منصب نائب قائد غرفة عمليات "وحدة نصر".



وأشار تقرير الموقع إلى قيادة سلامة عديد العمليات التي استهدفت شمال ووسط .



واعتبرت إسرائيل سلامة من بين القيادات المخضرمة في الحزب، وعزا إليه الجيش تخطيط وتنفيذ العديد من العمليات المسلحة ضد إسرائيل.



وتشير عمليات رصد إسرائيلية إلى أن "وحدة نصر" تحت قيادة سلامة، كانت واحدة من بين 3 وحدات جغرافية وعسكرية مركزية، مسؤولة عن جناح "حزب الله" العسكري في .



وقالت المصادر إن استهداف مقر الوحدة وقائدها يشكل "ضربة قوية لهيكل قيادة حزب الله على الأرض في المنطقة الحدودية".



وأوضحت أن الإغارة على مقر "وحدة نصر" وقائدها، يؤكد على استمرار العمليات العسكرية ضد "حزب الله"، لا سيما بعد "قراره الانضمام إلى المعركة الجارية ضد ، والعمل تحت رعاية النظام ".



وخلصت إلى أن "قوات الجيش الإسرائيلي لن تسمح نهائيًا بتمدد عمليات أي وحدة تابعة لـ"حزب الله" ضد إسرائيل، سواء خلال الحرب مع أو بعدها". (ارم)







Advertisement