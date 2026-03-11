تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

استهدفته إسرائيل في الجنوب.. من هو حسن سلامة؟

Lebanon 24
11-03-2026 | 02:06
استهدفته إسرائيل في الجنوب.. من هو حسن سلامة؟
كشفت مصادر أمنية في تل أبيب ملف قائد "وحدة نصر"، التابعة "حزب الله" حسن سلامة، بعد استهدافه، يوم الثلاثاء، إثر غارة جوية إسرائيلية على منطقة "جويا" في الجنوب.

ووفقًا لما نقله موقع "نتسيف" الاسرائيلي عن المصادر، تولى سلامة قيادة "وحدة نصر"، بعد استهداف سلفه في قيادة الوحدة طالب سامي عبد الله، المعروف بلقب "أبوطالب" في  حزيران 2024.

وشغل سلامة سلسلة مناصب قيادية في "حزب الله"، من بينها قيادة قطاع "الخيام"، بالإضافة إلى توليه منصب نائب قائد غرفة عمليات "وحدة نصر".

وأشار تقرير الموقع إلى قيادة سلامة عديد العمليات التي استهدفت شمال ووسط إسرائيل.

واعتبرت إسرائيل سلامة من بين القيادات المخضرمة في الحزب، وعزا إليه الجيش الإسرائيلي تخطيط وتنفيذ العديد من العمليات المسلحة ضد إسرائيل.

وتشير عمليات رصد إسرائيلية إلى أن "وحدة نصر" تحت قيادة سلامة، كانت واحدة من بين 3 وحدات جغرافية وعسكرية مركزية، مسؤولة عن جناح "حزب الله" العسكري في جنوب لبنان.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن استهداف مقر الوحدة وقائدها يشكل "ضربة قوية لهيكل قيادة حزب الله على الأرض في المنطقة الحدودية".

وأوضحت أن الإغارة على مقر "وحدة نصر" وقائدها، يؤكد على استمرار العمليات العسكرية ضد "حزب الله"، لا سيما بعد "قراره الانضمام إلى المعركة الجارية ضد طهران، والعمل تحت رعاية النظام الإيراني".

وخلصت إلى أن "قوات الجيش الإسرائيلي لن تسمح نهائيًا بتمدد عمليات أي وحدة تابعة لـ"حزب الله" ضد إسرائيل، سواء خلال الحرب مع إيران أو بعدها". (ارم)

 
الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

عبد الله

حزب الله

الإيراني

تل أبيب

