لبنان
"حزب الله" يعد لمعركة طويلة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-03-2026
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير معطيات ميدانية إلى أن "
حزب الله
" يتعامل مع المرحلة الحالية على أساس أن الحرب قد تكون طويلة ومعقدة.
ووفق مصادر متابعة، فإن الحزب يضع خططه العسكرية انطلاقًا من هذا الاحتمال، ويعتمد مقاربة تقوم على إدارة المعركة على المدى البعيد بدل الرهان على حسم سريع.
وتفيد هذه المعطيات بأن
القيادة العسكرية
لدى الحزب أعدّت تصورات متعددة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، سواء تلك المرتبطة بالجبهة الجنوبية أو بأي جبهات أخرى قد تنفتح في المنطقة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن هذا النهج يهدف إلى الحفاظ على الجهوزية وتفادي الاستنزاف المفاجئ.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
