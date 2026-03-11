العدوان الإسرائيلي مستمر جنوبا.. شهداء وجرحى وغارات عنيفة

تواصل العدوان على ، مع سقوط 3 شبان في بلدة الشرقية إثر غارة شنّها الطيران الحربي بعد منتصف الليل على منزل كانوا داخله، ما أدى إلى تدميره بالكامل. والشهداء هم جهاد شعيب وحسين حسن شعيب ومهدي حسين شعيب.



وفي كفرتبنيت، استشهد المسعف في "الهيئة الصحية الإسلامية" محمد كجك جراء غارة استهدفت البلدة، فيما طالت غارة جوية مُصلى الكفعمي في جبشيت.



كذلك، شنّ الطيران المعادي غارة على محيط المدرسة الرسمية في بلدة عربصاليم، بالتوازي مع استهداف بلدة زوطر الشرقية. وفي ، استهدفت مسيّرة معادية صباحاً سيارة رباعية الدفع من نوع BMW في منطقة صف الهوا، ما أدى إلى وقوع إصابات.

كما استهدف الطيران المسيّر الاسرائيلي المنطقة الواقعة بين سهل الناصرية وسرعين وعلي النهري تحديدا منطقة الرملية بغارتين، تبعهتما غارة من الطيران الحربي لنفس المكان بعد دقائق دوت في أرجاء .



كما تم استهداف معرض للسيارات في شقرا.