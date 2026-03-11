تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العدوان الإسرائيلي مستمر جنوبا.. شهداء وجرحى وغارات عنيفة

Lebanon 24
11-03-2026 | 02:22
A-
A+
العدوان الإسرائيلي مستمر جنوبا.. شهداء وجرحى وغارات عنيفة
العدوان الإسرائيلي مستمر جنوبا.. شهداء وجرحى وغارات عنيفة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، مع سقوط 3 شبان شهداء في بلدة الشرقية إثر غارة شنّها الطيران الحربي بعد منتصف الليل على منزل كانوا داخله، ما أدى إلى تدميره بالكامل. والشهداء هم جهاد شعيب وحسين حسن شعيب ومهدي حسين شعيب.

وفي كفرتبنيت، استشهد المسعف في "الهيئة الصحية الإسلامية" محمد كجك جراء غارة استهدفت البلدة، فيما طالت غارة جوية مُصلى الكفعمي في جبشيت.

كذلك، شنّ الطيران المعادي غارة على محيط المدرسة الرسمية في بلدة عربصاليم، بالتوازي مع استهداف بلدة زوطر الشرقية. وفي بنت جبيل، استهدفت مسيّرة معادية صباحاً سيارة رباعية الدفع من نوع BMW في منطقة صف الهوا، ما أدى إلى وقوع إصابات.
 
كما استهدف الطيران المسيّر الاسرائيلي المنطقة الواقعة بين سهل الناصرية وسرعين وعلي النهري تحديدا منطقة الرملية بغارتين، تبعهتما غارة من الطيران الحربي لنفس المكان بعد دقائق دوت في أرجاء البقاع.
 
كما تم استهداف معرض للسيارات في شقرا.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهداء وجرحى جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت جنوب خانيونس في غزة
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:48:53 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوان الإسرائيلي مستمر.. استهداف عدد كبير من البلدات وسقوط شهداء وجرحى (فيديو وصور)
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:48:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إثر غارة عنيفة.. شهيدان في قلويه - جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:48:53 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات مسائية عنيفة تهز الجنوب ومجلس الوزراء يقر آلية إعادة الإعمار والاتفاقية القضائية مع سوريا
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:48:53 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب لبنان

بنت جبيل

الإسلام

إسرائيل

الشهداء

الناصري

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:33 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:09 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-03-11
Lebanon24
03:33 | 2026-03-11
Lebanon24
03:30 | 2026-03-11
Lebanon24
03:09 | 2026-03-11
Lebanon24
03:08 | 2026-03-11
Lebanon24
03:04 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24