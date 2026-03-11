تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

البلديات تطالب "برفع السقف"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-03-2026 | 02:45
البلديات تطالب برفع السقف
علت مطالبات عدد كبير من رؤساء البلديات والمجالس البلدية حول عدم قدرتهم على تنفيذ طلبات المحافظين و"خلية الأزمة" من ناحية تلبية احتياجات النازحين اللبنانيين في نطاق بلدياتهم الجغرافي. وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية، عبر المحافظين، تطلب من البلديات الكثير من الأمور اللوجستية والتموينية للنازحين، وأن تكلفة هذه المطالب اليومية من مياه وكهرباء وتدفئة باهظة، من دون أن تسمح للبلديات برفع سقف الإنفاق من خلال تعميم لوزارة الداخلية يوجَّه إلى رؤساء البلديات وإلى المراقبين الماليين من أجل رفع سقف الإنفاق للبلديات القادرة في هذه الظروف التي يمر بها لبنان، والتي تقتضي هذا الإجراء، كون أنه من دون صرف الأموال لا مجال للعمل الإضافي في خدمة النازحين".
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

المجالس البلدية

وزارة الداخلية

خلية الأزمة

بين المال

النازحين

القادر

ستيت

خاص "لبنان 24"

