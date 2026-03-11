البلديات تطالب "برفع السقف"

علت مطالبات عدد كبير من رؤساء البلديات والمجالس البلدية حول عدم قدرتهم على تنفيذ طلبات المحافظين و" " من ناحية تلبية احتياجات اللبنانيين في نطاق بلدياتهم الجغرافي. وأشار المصدر إلى أن ، عبر المحافظين، تطلب من البلديات الكثير من الأمور اللوجستية والتموينية للنازحين، وأن تكلفة هذه المطالب اليومية من مياه وكهرباء وتدفئة باهظة، من دون أن تسمح للبلديات برفع سقف الإنفاق من خلال تعميم لوزارة الداخلية يوجَّه إلى رؤساء البلديات وإلى المراقبين الماليين من أجل رفع سقف الإنفاق للبلديات القادرة في هذه الظروف التي يمر بها ، والتي تقتضي هذا الإجراء، كون أنه من دون صرف الأموال لا مجال للعمل الإضافي في خدمة النازحين".

