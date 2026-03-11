بالصورة.. إنذار لسكان برج البراجنة وحارة حريك بالاخلاء الفوري

وقال:" متابعة للانذارات السابقة نعود ونؤكد: أنشطة تجبر غسرائيل على العمل ضده في منطقة الضاحية الجنوبية".أضاف:" سيعمل الجيش خلال الساعات المقبلة في منطقتيْ حارة حريك وبرج البراجنة وداخل المجمع الواقع جنوب السريع والمحدد بالخريطة".