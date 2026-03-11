تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بالصورة.. إنذار لسكان برج البراجنة وحارة حريك بالاخلاء الفوري
Lebanon 24
11-03-2026
|
02:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي
افيخاي ادرعي
انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا سكان حارة حريك وبرج
البراجنة
، وفق الصورة المرفقة أدناه.
وقال:" متابعة للانذارات السابقة نعود ونؤكد: أنشطة
حزب الله
تجبر غسرائيل على العمل ضده في منطقة الضاحية الجنوبية".
أضاف:" سيعمل الجيش خلال الساعات المقبلة في منطقتيْ حارة حريك وبرج البراجنة وداخل المجمع الواقع جنوب
طريق دمشق
السريع والمحدد بالخريطة".
