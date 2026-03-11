بالصور.. غارات إسرائيلية جديدة تطال البقاع

وكان الطيران المسير الاسرائيلي صباح اليوم استهدف المنطقة الواقعة بين سهل وسرعين وعلي النهري تحديدا منطقة بغارتين، تبعهتما غارة من الطيران الحربي لنفس المكان بعد دقائق ، بحسب ما افادت مندوبة " ".

كما شنّ الجيش الاسرائيلي غارة على معمل للاحجار في تمنين، ادت إلى سقوط 10 .

وحسب مندوبة " "، استهدفت الغارة محيط اوتوستراد .