لبنان
سامي الجمّيل استقبل سفيرة النروج: لضرورة دعم الجيش للقيام بواجباته
Lebanon 24
11-03-2026
|
03:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس
حزب الكتائب اللبنانية
النائب سامي
الجميّل في بيت
الكتائب
المركزي في الصيفي سفيرة النروج في
لبنان
هيلدا هارالستاد، وكان عرض للمشهد السياسي الراهن في لبنان والمنطقة. حضر اللقاء المستشار السياسي
ايريك
ساندا ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله.
وأكد الجميّل "ضرورة دعم الجيش للقيام بواجباته وبسط سيادة
الدولة على
كامل الأراضي
اللبنانية
، وتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، بما يعزز سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية".
كما شدد على "أهمية تكثيف
الدعم الدولي
للبنان في هذه المرحلة، ولا سيما للمجتمعات الصامدة في القرى الجنوبية"، مشيراً إلى أن "استمرار هذا الدعم يشكل عامل ثبات أساسي للأهالي في أرضهم ويساهم في تعزيز صمودهم في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة". وشدد على أن "
المجتمع الدولي
مدعو إلى مواكبة لبنان ودعم مؤسساته الشرعية ومساندة سكان المناطق الحدودية، بما يرسخ الاستقرار ويحمي التنوع الذي يتميز به لبنان".
