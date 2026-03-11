سامي الجمّيل استقبل سفيرة النروج: لضرورة دعم الجيش للقيام بواجباته

استقبل رئيس الجميّل في بيت المركزي في الصيفي سفيرة النروج في هيلدا هارالستاد، وكان عرض للمشهد السياسي الراهن في لبنان والمنطقة. حضر اللقاء المستشار السياسي ساندا ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله.



وأكد الجميّل "ضرورة دعم الجيش للقيام بواجباته وبسط سيادة كامل الأراضي ، وتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، بما يعزز سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية".



‎كما شدد على "أهمية تكثيف للبنان في هذه المرحلة، ولا سيما للمجتمعات الصامدة في القرى الجنوبية"، مشيراً إلى أن "استمرار هذا الدعم يشكل عامل ثبات أساسي للأهالي في أرضهم ويساهم في تعزيز صمودهم في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة". وشدد على أن " مدعو إلى مواكبة لبنان ودعم مؤسساته الشرعية ومساندة سكان المناطق الحدودية، بما يرسخ الاستقرار ويحمي التنوع الذي يتميز به لبنان".

