تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"كاريتاس لبنان" تنسق مع الجمعيات الكاثوليكية والوزراء لدعم النازحين والمناطق الجنوبية

Lebanon 24
11-03-2026 | 03:08
A-
A+
كاريتاس لبنان تنسق مع الجمعيات الكاثوليكية والوزراء لدعم النازحين والمناطق الجنوبية
كاريتاس لبنان تنسق مع الجمعيات الكاثوليكية والوزراء لدعم النازحين والمناطق الجنوبية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت رابطة "كاريتاس" لبنان لقاءً موسعاً في مقرها المركزي بسن الفيل، ضم رؤساء وممثلي الجمعيات والمؤسسات الكاثوليكية الشريكة، إلى جانب وزير الإعلام بول مرقص ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بهدف تعزيز التنسيق المشترك لإنشاء إطار موحّد يساهم في مساعدة العائلات النازحة ومساندة القرى الجنوبية المتضررة من العدوان.

واستعرضت الوزيرة السيد خطة الطوارئ الوطنية، مشيرة إلى فتح مئات مراكز الإيواء وإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المتضررين، ومشددة على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني. من جهته، أثنى الوزير مرقص على جهود كاريتاس، داعياً إلى مزيد من التضامن والعمل المشترك بين الدولة والمؤسسات الإنسانية.

وأكد الأب سمير الغاوي، رئيس الرابطة، أن الهدف هو توحيد الجهود الكاثوليكية وتنسيقها مع خلايا الأزمة الحكومية، لضمان استجابة إنسانية أكثر فاعلية. وتخلل اللقاء عرض للوضع الميداني والاحتياجات، واختتم بالتأكيد على استمرار التشبيك والتكامل لخدمة المتضررين وصون كرامتهم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" ينسق مع وزارتي الاقتصاد والصناعة لدعم قطاع المواشي
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"حملة إعادة النازحين السوريين": ضبط الحدود يكون بلجنة تنسيق لا بحشود عسكرية
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية: ننسق عملنا مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وهناك طاقات كبيرة عند المجتمع المدني ويجب أن تصب بمكان واحد
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رعد: إسرائيل كانت تنسق برنامجها العدواني في المنطقة مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الشؤون الاجتماعية

المجتمع المدني

وزير الإعلام

الكاثوليك

بول مرقص

سن الفيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-03-11
Lebanon24
03:33 | 2026-03-11
Lebanon24
03:30 | 2026-03-11
Lebanon24
03:09 | 2026-03-11
Lebanon24
03:04 | 2026-03-11
Lebanon24
03:00 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24