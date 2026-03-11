تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"كاريتاس لبنان" تنسق مع الجمعيات الكاثوليكية والوزراء لدعم النازحين والمناطق الجنوبية
Lebanon 24
11-03-2026
|
03:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت رابطة "كاريتاس"
لبنان
لقاءً موسعاً في مقرها المركزي بسن الفيل، ضم رؤساء وممثلي الجمعيات والمؤسسات
الكاثوليكية
الشريكة، إلى جانب
وزير الإعلام
بول مرقص
ووزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد، بهدف تعزيز التنسيق المشترك لإنشاء إطار موحّد يساهم في مساعدة العائلات النازحة ومساندة القرى الجنوبية المتضررة من العدوان.
واستعرضت
الوزيرة
السيد خطة الطوارئ الوطنية، مشيرة إلى فتح مئات مراكز الإيواء وإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المتضررين، ومشددة على أهمية الشراكة مع
المجتمع المدني
.
من جهته
، أثنى الوزير
مرقص
على جهود كاريتاس، داعياً إلى مزيد من التضامن والعمل المشترك بين الدولة والمؤسسات الإنسانية.
وأكد الأب سمير الغاوي، رئيس الرابطة، أن الهدف هو توحيد الجهود الكاثوليكية وتنسيقها مع خلايا الأزمة الحكومية، لضمان استجابة إنسانية أكثر فاعلية. وتخلل اللقاء عرض للوضع الميداني والاحتياجات، واختتم بالتأكيد على استمرار التشبيك والتكامل لخدمة المتضررين وصون كرامتهم.
