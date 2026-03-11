من فرنسا إلى لبنان.. 60 طنا من المساعدات

تستعد لزيادة دعمها الإنساني للبنان ثلاثة أضعاف من خلال إرسال 60 طنا من المساعدات غدا مخصصة للنازحين من مناطقه الجنوبية التي تشهد عمليات عسكرية إسرائيلية ضد ، وفقا لما أعلنت اليوم، بحسب وكالة "فرانس برس".



وقال الفرنسي لمحطة "تي إف 1" التلفزيونية: "قررنا زيادة حجم المساعدات التي ستصل هذا الأسبوع بثلاثة أضعاف. وستبلغ هذه المساعدات 60 طنا من الإعانات الإنسانية المخصصة للبنانيين، وتشمل رزما تحوي مستحضرات تنظيف وأخرى للنظافة الشخصية وفرشا ومصابيح إضافة إلى متنقل".



وأوضح أن هذه المساعدات ستُرسل "بفضل دعم مؤسسة CMA CGM".

