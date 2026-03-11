الفوعاني: حركة أمل تواصل نهج الصدر بحماية النازحين والوطن

أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى الفوعاني، خلال ندوة فكرية عن شهادة الإمام علي، أن الإمام كان يرى في ليلة القدر وشهادة الإمام علي دعوة للتفكر في العدل والواجب الوطني، وليس مجرد عبادة فردية. وشدد على أن الإمام علي يمثل نموذجًا في الثبات على الحق والمبدأ، مهما اشتدت الظروف.



واعتبر الفوعاني أن اليوم "وطن جريح" يواجه عدوانًا يحاول النيل من سيادته وكرامة شعبه، مشيدًا بصمود الذين وصفهم بـ"رسل الكرامة الوطنية" وجزء من صمود لبنان. وأكد أن حركة "أمل" تواصل ترجمة فكر عمليًا عبر توفير الرعاية والإيواء والدعم للنازحين والفقراء، معتبرًا أن حماية الناس وكرامتهم "واجب وطني وأخلاقي".



ولفت إلى أن الحركة غلّبت مصلحة الوطن بقبولها التمديد النيابي لسنتين حفاظًا على الاستقرار، مشددًا على أن مواقف تشكل "الأساس في حماية وحدة الوطن وحقوق اللبنانيين". واختتم بالتأكيد أن التضامن الوطني هو ما يجعل لبنان صخرة صامدة أمام كل عدوان، وأن كرامة اللبنانيين "خط أحمر لا يمكن تجاوزه".



