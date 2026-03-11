780 ألف نازح في لبنان.. ومساعدات عربية وأوروبية تتدفق

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بعد لقائها الرئيس جوزاف عون في ، أن عدد بلغ نحو 780 ألفاً، بينهم 120 ألفاً في مراكز الإيواء، مشيرة إلى أن الضغط الأكبر يتركز على وجبل .



وأضافت أن الخطة الموضوعة عُرضت على ، كاشفة أن مساعدات من الأردنية ستصل اليوم، على أن تصل غداً طائرة مساعدات من ، مع توقع وصول مساعدات يومية.



كما أشارت إلى وصول أول طائرة مساعدات من ، تتضمن مساعدات للأطفال وأدوية، وسيتم توزيعها على 400 ألف نازح.

