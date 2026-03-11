تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رفض أميركي لمبادرة عون وطرح مسار التفاوض الثلاثي

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
11-03-2026 | 04:00
A-
A+
رفض أميركي لمبادرة عون وطرح مسار التفاوض الثلاثي
رفض أميركي لمبادرة عون وطرح مسار التفاوض الثلاثي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع اتساع نطاق الضربات الإسرائيلية، تتكثف الاتصالات بين بيروت وواشنطن، فيما تتقاطع المبادرات السياسية مع تقديرات دولية ترى في هذه الحرب محطة مفصلية قد تعيد رسم التوازنات الأمنية في لبنان والمنطقة.

في هذا السياق، يقوم السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى بسلسلة اتصالات بين واشنطن وبيروت لبحث سبل وقف الحرب. وتشير المعلومات إلى أنه زار رئيس الجمهورية جوزاف عون ناقلًا موقفا أميركيا سلبيا ورافضاً للمبادرة اللبنانية المطروحة لوقف التصعيد. وبحسب المعطيات، فإن الرد الأميركي جاء انطلاقا من قناعة داخل الإدارة الأميركية بعدم وجود ثقة كافية بأن الحكومة اللبنانية أو الجيش قادران على نزع سلاح حزب الله أو ضبطه بشكل كامل وانهما أهدرا الكثير من الوقت.

وكان الرئيس عون طرح مبادرة تهدف إلى وقف التصعيد الإسرائيلي المتجدد ضد لبنان، تقوم على أربع نقاط أساسية:أولًا، إرساء هدنة شاملة تتضمن وقفًا كاملًا لكل الاعتداءات الإسرائيلية البرية والجوية والبحرية.ثانيًا، تقديم دعم لوجستي سريع للقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز قدرتها على الانتشار.ثالثًا، قيام الجيش فورًا بالسيطرة على مناطق التوتر الأخيرة ومصادرة الأسلحة الموجودة فيها، بما يشمل مخازن ومستودعات حزب الله وفق المعلومات المتوافرة.رابعا، البدء بشكل متزامن بمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية للتوصل إلى تنفيذ هذه الترتيبات.وبالتوازي مع التحرك الأميركي، طلبت فرنسا عقد اجتماع طارئ لـ مجلس الأمن الدولي في نيويورك لبحث التصعيد العسكري في لبنان ومحاولة احتواء التدهور الأمني المتسارع.

وفي السياق، تظهر تباينات واضحة بين بيروت وواشنطن بشأن شكل المفاوضات المحتملة بعد توقف الحرب. فلبنان يميل إلى طرح صيغة مفاوضات ثنائية مع إسرائيل برعاية دولية، في حين تطرح الولايات المتحدة فكرة مفاوضات ثلاثية تضم لبنان وإسرائيل وسوريا، في ظل صعود دور السلطة الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع، وبينما ترى الأوساط المطلعة على الاجواء الاميركية أن إدخال الشرع في هذا المسار يشكل أداة ضغط سياسية، والتلويح بإمكانية تحريك الحدود الشرقية للبنان أو إدخال الملف السوري في المعادلة يهدف أساسا إلى زيادة الضغط على حزب الله داخل الساحة اللبنانية، ترى أوساط سياسية أن التوتر على الحدود الشرقية يثير قلقا متزايدا، في ظل معلومات تتحدث عن وجود تنسيق غير معلن بين واشنطن ودمشق بشأن كيفية التعامل مع التطورات في هذه المنطقة الحساسة. ويأتي هذا القلق على خلفية عمليات الإنزال التي شهدتها الحدود الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى الحشود العسكرية المتزايدة، ما يثير مخاوف من تصعيد محتمل عند هذه الحدود، رغم التطمينات التي أعطاها الرئيس الشرع للرئيس عون.

وفيما تشير المعطيات إلى أن المجتمع الدولي بات يضع نزع سلاح حزب الله الكامل في صلب أي تسوية مستقبلية، تعكس القراءة الاميركية للتطورات مقاربة مختلفة عمّا يشاع حول إعادة رسم خرائط الشرق الأوسط، إذ ترى مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغييرات جغرافية أو تقسيمات جديدة، بل إلى تثبيت الحدود القائمة ومنع سيناريوهات التفكك في المنطقة. ويظهر هذا التوجه بوضوح في المقاربة الأميركية للملف السوري، حيث عملت واشنطن على قطع الطريق أمام أي مشاريع تقسيم، سواء في الجنوب السوري أو في ما يتعلق بمناطق الأكراد.

وليس بعيداً تفيد المقاربة الأميركية بأن الأفكار المطروحة لا تتجه نحو إنشاء منطقة عازلة في جنوب الليطاني، بل نحو إقامة منطقة استقرار ذات طابع اقتصادي، تسمح بإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية في الجنوب تحت مظلة تهدئة طويلة الأمد. وبحسب هذه المقاربة، فإن أي تمدد إسرائيلي محتمل داخل الأراضي اللبنانية سيبقى مؤقتًا وينتهي مع انتهاء العمليات العسكرية.

وسط ما تقدم، تشير تقديرات غربية إلى أن المواجهة التي بدأت قبل نحو تسعة أيام لن تكون طويلة الأمد، إذ يرجح أن تستمر لأسابيع محدودة، مع توقعات بأن تنتهي في الأسبوع الأول من شهر نيسان كحد أقصى. وترتبط هذه الحرب، وفق هذه القراءة، بالسياق الأوسع للمواجهة مع إيران، لكنها لن تتوقف قبل إلحاق أضرار كبيرة بالبنية العسكرية والمالية التابعة لحزب الله. ولهذا السبب، تتواصل الضربات الإسرائيلية بوتيرة مرتفعة، مستهدفة مقارّ يُعتقد أنها كانت تخصص لاجتماعات القيادات العسكرية، إضافة إلى مستودعات أسلحة ومراكز مرتبطة بالبنية اللوجستية والمالية للحزب. والهدف المعلن في هذه المرحلة يتمثل في ضرب القدرات العسكرية للحزب وإضعاف شبكاته التنظيمية قبل الانتقال إلى أي مسار سياسي أو تفاوضي.

وبين التصعيد العسكري والضغوط السياسية، يبدو أن لبنان يقف أمام مرحلة مفصلية، حيث تتقاطع أهداف الحرب مع ترتيبات سياسية وأمنية قد تحدد شكل الاستقرار في الجنوب لسنوات مقبلة.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عون يطلق مبادرة رباعية الاهداف وانكفاء اميركي يفسّر استمرار العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 12:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: فريقا التفاوض الأميركي والإيراني طرحا وجهات النظر بجدية وهناك تصريحات متناقضة من بعض المسؤولين الأميركيين ما يثير الشك بشأن جديتهم
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 12:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: القضايا الأكثر تعقيدا قد تطرح في لقاء ثلاثي محتمل بين قادة أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 12:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر بين الجيش والعدو الاسرائيلي وطرح أميركي بإنشاء منطقة خالية من السكان على طول الحدود
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 12:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-03-11
Lebanon24
05:55 | 2026-03-11
Lebanon24
05:47 | 2026-03-11
Lebanon24
05:44 | 2026-03-11
Lebanon24
05:35 | 2026-03-11
Lebanon24
05:26 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24